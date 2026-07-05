Что съесть между приемами пищи на ПП: 5 белковых перекусов

Белковые перекусы становятся все более популярными, и на это есть веские причины. Белок играет ключевую роль в построении и сохранении мышечной массы, необходим для обновления клеток организма и надолго дарит чувство сытости, помогая избежать переедания. В нашей статье пять простых и питательных вариантов белковых перекусов, которые легко приготовить, чтобы взять с собой на работу, прогулку или съесть в перерыве между тренировками.