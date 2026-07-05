Что съесть между приемами пищи на ПП: 5 белковых перекусов

Белковые перекусы становятся все более популярными, и на это есть веские причины. Белок играет ключевую роль в построении и сохранении мышечной массы, необходим для обновления клеток организма и надолго дарит чувство сытости, помогая избежать переедания. В нашей статье пять простых и питательных вариантов белковых перекусов, которые легко приготовить, чтобы взять с собой на работу, прогулку или съесть в перерыве между тренировками.
Творог с овощами
Творог — один из лучших источников белка. В половине стакана творога содержится около 12 граммов белка. В сочетании с овощами это превращается в идеальный перекус: белок дает сытость, а овощи добавляют объем без лишних калорий.
Для приготовления возьмите упаковку творога на 150−200 граммов. Нарежьте свежие овощи — помидоры, огурцы, сельдерей, болгарский перец. Можно добавить немного зелени и специй по вкусу. Для сладкого варианта творог можно смешать с ягодами и добавить ложку льняной муки — в такой порции будет около 14 граммов белка и 6 граммов клетчатки.
Творог богат казеином — медленным белком, который усваивается постепенно и обеспечивает длительное чувство сытости. А овощи добавляют клетчатку, которая помогает пищеварению и надолго сохраняет ощущение наполненности.
Греческий йогурт с ягодами
Греческий йогурт — один из самых популярных белковых перекусов среди диетологов. В одной порции может содержаться от 15 до 20 граммов белка. Он богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника.
Возьмите стаканчик греческого йогурта на 150−200 граммов. Добавьте горсть свежих или замороженных ягод — малины, черники или клубники. Для большей сытости можно посыпать семенами чиа или орехами.
Йогурт сочетает белок и пробиотики, которые улучшают пищеварение, а ягоды добавляют антиоксиданты и клетчатку. Такой перекус не только утоляет голод, но и поддерживает здоровье кишечника, что особенно важно для общего самочувствия.
Вареные яйца
Вареные яйца — один из самых доступных и универсальных белковых перекусов. Два яйца содержат около 10 граммов белка. Они богаты витаминами D, A и B12, которые поддерживают кости, зрение и нервную систему.
Отварите яйца вкрутую, остудите и храните в холодильнике. Их можно взять с собой на работу или на прогулку — они не требуют особых условий хранения. Для разнообразия можно добавить к яйцам вяленое мясо — такая комбинация дает около 20−22 граммов белка.
Яйца — источник полноценного белка, который содержит все необходимые аминокислоты. Они надолго утоляют голод и помогают контролировать аппетит. К тому же их легко приготовить заранее на несколько дней вперед.
Хумус с овощами
Хумус — паста из нута, которая является хорошим источником растительного белка и полезных жиров. В сочетании с сырыми овощами он превращается в сбалансированный перекус, который дает энергию и надолго утоляет голод.
Готовый хумус можно купить в магазине или приготовить дома. Для домашнего варианта смешайте в блендере 1 стакан нута, лимонный сок, чеснок, кунжутную пасту и оливковое масло. Нарежьте овощи — морковь, сельдерей, огурцы или болгарский перец. Макайте овощи в хумус — и вкусный, сытный перекус готов.
Нут — источник растительного белка и клетчатки. В 100 граммах вареного нута содержится около 9 граммов белка. Овощи добавляют объем и витамины. Такой перекус подходит вегетарианцам и тем, кто хочет разнообразить свой рацион.
Эдамаме и орехи
Эдамаме — молодые соевые бобы — и орехи — отличный вариант для перекуса, когда нет времени что-то готовить. В 100 граммах эдамаме содержится около 12 граммов белка и 5 граммов клетчатки. А горсть орехов, например, миндаль или грецкий орех, добавят полезные жиры и еще немного белка.
Замороженный эдамаме нужно просто отварить в подсоленной воде в течение 3−5 минут. Орехи можно купить уже готовыми — главное, выбирать несоленые и без обжарки в масле. Смешайте их в небольшом контейнере — и перекус готов.
Эдамаме — один из немногих растительных продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки. Он содержит все незаменимые аминокислоты. Орехи добавляют полезные жиры, которые помогают усваивать витамины и дают дополнительную энергию. Такой перекус не требует холодильника и идеально подходит для поездок.
Главное правило хорошего перекуса — белок должен быть в сочетании с клетчаткой и полезными жирами. Именно такая комбинация обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и длительное насыщение. Готовьте перекусы заранее — это поможет избежать спонтанных покупок вредных снеков и держать аппетит под контролем в течение всего дня.