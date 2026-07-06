Что нужно делать после 30, чтобы в 80 лет сохранить здоровье и ясность ума

Сделать сон полезнее помогают простые привычки: ложиться спать примерно в одно и то же время, отказаться от телефона хотя бы за час до сна, затемнить спальню и не есть непосредственно перед сном. Такие изменения кажутся незначительными, но именно они влияют на здоровье в долгосрочной перспективе.