3 упражнения против складок на спине, которые легко делать дома

Складки на спине чаще всего появляются по бокам и в области лопаток. Они возникают, когда мышцы спины теряют тонус, а кожа и жировая прослойка опускаются. В отличие от живота или бедер, эту зону сложно проработать обычными упражнениями — нужны специальные движения, которые включают именно мышцы спины. В этой подборке — три самых эффективных упражнения, которые помогут убрать складки без тренажеров и дорогих процедур.