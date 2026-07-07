Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренировка с фитнес-резинкой на все тело, после которой мышцы будут гореть

Для хорошей домашней тренировки не обязательно покупать дорогое оборудование. Одной фитнес-резинки достаточно, чтобы нагрузить мышцы всего тела и сделать занятия более эффективными.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Фитнес-резинка занимает мало места, стоит недорого и подходит людям с разным уровнем подготовки. За счет сопротивления мышцы получают дополнительную нагрузку даже во время простых упражнений, поэтому тренировка становится более эффективной без тяжелых гантелей и тренажеров. Главное — подобрать подходящую резинку, соблюдать технику и заниматься регулярно.

Как выбрать фитнес-резинку для тренировок

Правильно подобранная фитнес-резинка делает тренировку эффективной и помогает избежать лишней нагрузки.
Правильно подобранная фитнес-резинка делает тренировку эффективной и помогает избежать лишней нагрузки.Источник: Freepik

На первый взгляд все фитнес-резинки похожи, но на практике они отличаются материалом и уровнем сопротивления. Именно от этого зависит, насколько комфортно будет выполнять упражнения и какую нагрузку получат мышцы.

Новичкам лучше выбирать резинки с легким или средним сопротивлением. Они позволяют освоить технику без лишнего напряжения и постепенно укрепить мышцы. Когда упражнения становится выполнять слишком легко, нагрузку можно увеличить, перейдя на более жесткую модель.

Стоит обратить внимание и на материал. Латексные резинки хорошо тянутся, долго сохраняют форму и подходят для большинства упражнений. Тканевые модели меньше скручиваются и не впиваются в кожу, поэтому они больше подходят для тренировок на ноги и ягодицы.

Перед каждым занятием желательно осматривать резинку. Если на ней появились трещины, надрывы или она растянулась, такой аксессуар лучше заменить, чтобы избежать разрыва во время тренировки.

Тренировка с фитнес-резинкой на все тело

На такую тренировку понадобится всего 15–20 минут.
На такую тренировку понадобится всего 15–20 минут.Источник: Freepik

Перед началом сделайте небольшую разминку: походите на месте, выполните вращения плечами и тазом, несколько наклонов и приседаний без резинки. После этого можно переходить к основной части тренировки.

1. Приседания с фитнес-резинкой

Наденьте резинку чуть выше колен, поставьте ноги на ширину плеч и медленно опускайтесь в присед. Во время движения слегка разводите колени в стороны, чтобы резинка постоянно оставалась натянутой. Поднимайтесь без резких движений, опираясь на пятки.

Выполните: 2−3 подхода по 12−15 повторений.

2. Приставные шаги в полуприседе

Останьтесь в неглубоком приседе и сделайте 8−10 небольших шагов вправо, затем столько же влево. Не выпрямляйтесь между шагами и старайтесь сохранять одинаковое натяжение резинки на протяжении всего упражнения.

Выполните: 2−3 подхода.

3. Ягодичный мостик

Лягте на спину, согните ноги, а резинку расположите чуть выше колен. Поднимайте таз до прямой линии от плеч до колен, в верхней точке на секунду напрягайте ягодицы и медленно опускайтесь обратно. Чтобы увеличить нагрузку, можно слегка разводить колени в стороны.

Выполните: 2−3 подхода по 15 повторений.

4. Тяга резинки к груди

Сядьте на пол, зафиксируйте резинку на стопах и возьмитесь за ее концы. Потяните руки к корпусу, сводя лопатки, затем медленно вернитесь в исходное положение. Не округляйте спину и не помогайте себе корпусом.

Выполните: 2−3 подхода по 10−12 повторений.

5. Разведение рук

Возьмите резинку обеими руками на уровне груди и плавно разводите руки в стороны. Не поднимайте плечи к ушам и не спешите — здесь важно контролировать движение.

Выполните: 2−3 подхода по 12−15 повторений.

6. Планка с подтягиванием колена

Наденьте резинку выше колен и встаньте в планку на прямых руках. Поочередно подтягивайте колени к груди, стараясь не раскачивать таз и не прогибаться в пояснице. Выполняйте упражнение в спокойном темпе.

Выполните: по 10−12 повторений на каждую ногу, 2−3 подхода.

Как часто заниматься, чтобы увидеть результат

Регулярные короткие тренировки оказываются эффективнее редких, но изнурительных занятий.
Регулярные короткие тренировки оказываются эффективнее редких, но изнурительных занятий.Источник: Freepik

Если раньше вы мало тренировались, то достаточно заниматься 2−3 раза в неделю. Организму нужно время, чтобы мышцы успевали восстановиться и адаптироваться к нагрузке. Когда упражнения начнут даваться легко, можно постепенно увеличить количество подходов или перейти на резинку с более высоким сопротивлением.

При этом легкую тренировку на 10−15 минут можно выполнять практически каждый день. Такой формат помогает поддерживать мышцы в тонусе и не требует длительного восстановления. Главное — не тренироваться через сильную боль и не пытаться сразу усложнить упражнения.

Первые изменения становятся заметны через 2−4 недели регулярных занятий. Сначала повышается выносливость, движения становятся увереннее, а привычный комплекс требует меньше усилий. Еще через несколько недель постепенно подтягиваются мышцы, улучшается осанка и начинает формироваться более выраженный рельеф тела.

Чтобы тренировки приносили пользу, не забывайте о простых правилах. Перед занятием сделайте 5−10 минут разминки, после — легкую растяжку. Также стоит регулярно проверять резинку на наличие трещин или других повреждений: если материал начал изнашиваться, аксессуар лучше заменить.