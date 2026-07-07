Тренировка с фитнес-резинкой на все тело, после которой мышцы будут гореть

Если раньше вы мало тренировались, то достаточно заниматься 2−3 раза в неделю. Организму нужно время, чтобы мышцы успевали восстановиться и адаптироваться к нагрузке. Когда упражнения начнут даваться легко, можно постепенно увеличить количество подходов или перейти на резинку с более высоким сопротивлением.