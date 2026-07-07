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Что приготовить из творога, если сырники уже надоели: 5 вкусных блюд для похудения

Сырники — это вкусно, но есть их каждый день надоедает. А творог — один из лучших продуктов для тех, кто следит за фигурой. Его можно есть соленым и сладким, добавлять в салаты и выпечку.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Творог — универсальный продукт. В нем много белка, плюс он дает долгое чувство сытости. В нашей статье — пять простых рецептов из творога, которые разнообразят ваш рацион и помогут держать вес под контролем. А в отличие от сырников, эти блюда не требуют жарки в масле, а значит — меньше калорий и больше пользы.

Запеканка без муки

Творожная запеканка без муки и масла — идеальный завтрак или легкий ужин.
Творожная запеканка без муки и масла — идеальный завтрак или легкий ужин.Источник: Freepik

Классическая творожная запеканка часто готовится с мукой и маслом, но есть вариант без них — на основе яиц и творога. Она получается нежной, воздушной и совсем не калорийной.

Вам потребуется:

  • 1 упаковка творога (обычно 200−250 г);
  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка крахмала (кукурузного или картофельного);
  • подсластитель по вкусу (или ложка меда;
  • щепотка соли;
  • ванилин по желанию.

Включите духовку на 180 градусов. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородной массы — так запеканка будет нежнее. Добавьте яйца, крахмал, подсластитель и соль. Все хорошо перемешайте. Выложите массу в форму для запекания, застеленную пергаментом. Выпекайте 30−35 минут до золотистой корочки. Можно есть горячей или холодной. В одной порции — около 15−20 граммов белка, минимум углеводов и почти нет жира. Идеально для завтрака или перекуса после тренировки.

Оладьи на пару

Творожные оладьи на пару — мягкие, воздушные и совсем не жирные.
Творожные оладьи на пару — мягкие, воздушные и совсем не жирные. Источник: Freepik

Оладьи не обязательно жарить в масле. На пару они получаются не хуже, а калорий в них в разы меньше. Ингредиенты почти те же, что и в сырниках, но способ приготовления совсем другой.

Вам потребуется:

  • упаковка творога (200−250 г);
  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки овсяных отрубей или цельнозерновой муки;
  • подсластитель по вкусу;
  • щепотка соли;
  • ванилин по желанию.

Смешайте все ингредиенты до однородного теста. Сформируйте небольшие оладушки (по размеру — как обычные сырники). Выложите их в пароварку или на решетку, установленную над кастрюлей с кипящей водой. Готовьте 15−20 минут под крышкой. Подавайте с йогуртом или ягодами. Отсутствие масла при приготовлении снижает калорийность почти вдвое. А овсяные отруби добавляют клетчатку, которая помогает пищеварению.

Намазка с зеленью и чесноком

Творожная намазка с зеленью на хлебцах или овощах  — сытный и полезный перекус.
Творожная намазка с зеленью на хлебцах или овощах  — сытный и полезный перекус. Источник: Freepik

Если вам надоели сладкие творожные завтраки, попробуйте соленый вариант. Творог с зеленью и чесноком — это вкусно и сытно. Отличная и менее калорийная альтернатива маслу или плавленому сыру.

Для приготовления возьмите:

  • 1 упаковку творога (200−250 г);
  • пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук);
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль и перец по вкусу.

Творог пробейте блендером до кремообразной консистенции или просто разомните вилкой. Зелень мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Все смешайте, посолите и поперчите. Готовую намазку можно есть с цельнозерновыми хлебцами, намазывать на ломтик ржаного хлеба или подавать с овощными палочками, например, из моркови, огурца, сельдерея.

Салат с огурцом и зеленью

Творожный салат с огурцом — легкий и сытный обед за пять минут.
Творожный салат с огурцом — легкий и сытный обед за пять минут.Источник: Freepik

Творог — отличная основа для салатов. Он сочетается и с овощами, и с зеленью. Такой салат можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу.

Возьмите:

  • 1 упаковку творога (200−250 г);
  • 1 средний огурец;
  • пучок зелени (укроп, петрушка);
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль и перец по вкусу.

Огурец нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс. Все смешайте с творогом, посолите и поперчите. Подавайте сразу или дайте постоять 15−20 минут — вкус станет более насыщенным.

Такой салат содержит около 20 граммов белка на порцию, при этом в нем минимум калорий. Огурец добавляет свежесть и клетчатку, а чеснок ускоряет обмен веществ.

Парфе с ягодами

Творожное парфе с ягодами — десерт, который не навредит фигуре.
Творожное парфе с ягодами — десерт, который не навредит фигуре.Источник: Freepik

Если хочется сладенького, приготовьте творожное парфе — слоеный десерт из творога, ягод и орехов. Отличный вариант для ужина или перекуса.

Что понадобится:

  • 1 упаковка творога (200−250 г);
  • 1 стакан свежих или замороженных ягод (можно взять любые);
  • 1 столовая ложка семян чиа или измельченных орехов;
  • подсластитель по вкусу.

Творог смешайте с подсластителем. Возьмите прозрачный стакан или креманку. Выложите слоями: творог, затем ягоды, снова творог, сверху — ягоды и посыпьте семенами чиа или орехами. Оставьте на 10−15 минут в холодильнике, чтобы слои пропитались.

В таком десерте и белок из творога, и антиоксиданты из ягод, и полезные жиры из орехов или чиа. По калорийности такой десерт значительно уступает тортам и пирожным, а по вкусу ничуть не хуже.

Творог — идеальный продукт для тех, кто следит за фигурой. Он богат белком, дольше сохраняет чувство сытости и при этом остается низкокалорийным. Пробуйте новые рецепты, экспериментируйте с добавками и не бойтесь отходить от привычных сырников.