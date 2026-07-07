Что приготовить из творога, если сырники уже надоели: 5 вкусных блюд для похудения

Включите духовку на 180 градусов. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородной массы — так запеканка будет нежнее. Добавьте яйца, крахмал, подсластитель и соль. Все хорошо перемешайте. Выложите массу в форму для запекания, застеленную пергаментом. Выпекайте 30−35 минут до золотистой корочки. Можно есть горячей или холодной. В одной порции — около 15−20 граммов белка, минимум углеводов и почти нет жира. Идеально для завтрака или перекуса после тренировки.