Спорт может навредить сердцу — вот каких ошибок стоит избегать

Умеренная физическая активность полезна для сердца: она помогает поддерживать сосуды, давление, выносливость и общее самочувствие. Но летом привычная нагрузка ощущается иначе. Организму приходится не только работать во время движения, но и охлаждать себя, терять много жидкости и быстро тратить силы. Поэтому особенно важно не гнаться за рекордами, постепенно повышать интенсивность и вовремя замечать сигналы, что тренировку лучше остановить.
Какие ошибки во время тренировок сильнее всего нагружают сердце
Большинству людей физическая активность идет только на пользу. Регулярные тренировки укрепляют сердечную мышцу, помогают контролировать давление и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чаще всего проблемы возникают не из-за самого спорта, а из-за ошибок во время занятий.
Вот что сильнее всего нагружает сердце:
- Слишком интенсивные тренировки после долгого перерыва. Организм не успевает адаптироваться к нагрузке, поэтому возвращаться к спорту лучше постепенно.
- Занятия в сильную жару. В такую погоду сердцу приходится одновременно снабжать мышцы кислородом и охлаждать организм, поэтому привычная тренировка переносится тяжелее.
- Обезвоживание. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и электролиты, которые необходимы для нормальной работы сердца.
- Тренировки во время болезни. При высокой температуре, выраженной слабости или острой инфекции нагрузку лучше отложить до полного выздоровления.
- Недостаток сна и восстановления. Если организм не успел восстановиться после предыдущих нагрузок, сердечно-сосудистая система тоже работает с большей нагрузкой.
- Отсутствие разминки. Несколько минут легких упражнений помогают плавно подготовить мышцы, сосуды и сердце к более интенсивной работе.
Как безопасно заниматься спортом
Полностью отказываться от тренировок не нужно даже в жаркое время года. Достаточно немного скорректировать режим, чтобы снизить нагрузку на сердце и легче переносить физическую активность:
- Выбирайте подходящее время. Если тренировка проходит на улице, лучше заниматься рано утром или вечером, когда температура воздуха ниже. В самый разгар жары нагрузку стоит уменьшить или перенести тренировку в помещение.
- Пейте воду до, во время и после тренировки. Потеря жидкости ухудшает работу сердечно-сосудистой системы и может нарушить электролитный баланс. Если занятие длится больше часа или проходит в сильную жару, то могут понадобиться напитки с электролитами.
- Не пытайтесь ставить рекорды в жаркую погоду. Если обычно получается пробежать 10 километров, в зной лучше сократить дистанцию или снизить темп. Такая корректировка не сделает тренировку менее полезной.
- Носите легкую одежду. Светлая спортивная форма из дышащих материалов помогает организму эффективнее охлаждаться и уменьшает риск перегрева.
- Следите за самочувствием. Если появились сильная слабость, головокружение, тошнота или озноб, тренировку нужно сразу прекратить, перейти в тень или прохладное помещение и восполнить потерю жидкости.
Такие простые меры позволяют сохранить пользу физических нагрузок и при этом не создавать для сердца лишний стресс, особенно в жаркие дни.
В каких случаях тренировку лучше отменить
Иногда пропустить занятие полезнее, чем пытаться выполнить его любой ценой. Если организм уже испытывает серьезную нагрузку, спорт может только ухудшить самочувствие и создать дополнительный стресс для сердца.
От тренировки стоит отказаться, если появились:
- высокая температура или признаки острой инфекции;
- сильная слабость, озноб или выраженное обезвоживание;
- боль или чувство сдавливания в груди;
- головокружение или предобморочное состояние;
- выраженная одышка, не соответствующая нагрузке.
Не стоит заниматься и сразу после перенесенной болезни. Даже если температура уже нормализовалась, организму может потребоваться несколько дней, чтобы полностью восстановиться. Если во время тренировки внезапно появились боль в груди, сильная одышка, головокружение или потеря сознания, нагрузку необходимо немедленно прекратить и обратиться за медицинской помощью. Продолжать занятие в такой ситуации опасно.
Когда стоит проверить сердце перед началом тренировок
Большинству здоровых людей не нужно проходить сложные обследования перед тем, как начать заниматься спортом. Гораздо важнее увеличивать нагрузку постепенно и внимательно следить за самочувствием. Но в некоторых случаях консультация врача действительно будет полезной.
Перед интенсивными тренировками желательно проверить сердце, если:
- возраст старше 40 лет и раньше регулярных занятий спортом не было;
- есть повышенное артериальное давление;
- уже диагностированы заболевания сердца или сосудов;
- у близких родственников были случаи внезапной смерти или тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний в молодом возрасте;
- во время физической нагрузки появляются боль в груди, выраженная одышка или головокружение.
Обычно для первичной оценки достаточно консультации терапевта или кардиолога. При необходимости врач может назначить ЭКГ, нагрузочный тест или другие исследования. Такое обследование помогает подобрать безопасный уровень физической активности и вовремя выявить проблемы, которые пока никак себя не проявляют.
Если же человек давно тренируется, хорошо переносит нагрузки и не испытывает тревожных симптомов, специальных обследований перед каждой новой программой не требуется.