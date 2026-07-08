Спорт может навредить сердцу — вот каких ошибок стоит избегать

Умеренная физическая активность полезна для сердца: она помогает поддерживать сосуды, давление, выносливость и общее самочувствие. Но летом привычная нагрузка ощущается иначе. Организму приходится не только работать во время движения, но и охлаждать себя, терять много жидкости и быстро тратить силы. Поэтому особенно важно не гнаться за рекордами, постепенно повышать интенсивность и вовремя замечать сигналы, что тренировку лучше остановить.