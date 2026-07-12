Выпады или приседания: что выбрать для стройных и подтянутых ног

Приседания и выпады — два самых популярных упражнения для нижней части тела. Оба задействуют квадрицепсы, ягодицы и мышцы задней поверхности бедра. Но разница в том, что приседания работают с обеими ногами одновременно, давая мощную нагрузку на крупные мышцы. Выпады же нагружают каждую ногу по отдельности. В этой статье — три главных отличия, которые помогут понять, что лучше именно для вас.