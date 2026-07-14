Сколько калорий сжигает силовая тренировка: не верьте цифрам на браслете и фитнес-часах

С кардио все проще: во время бега, ходьбы на дорожке или занятия на эллипсе пульс обычно держится повышенным довольно долго. За счет этого расход энергии легче рассчитать хотя бы примерно. В силовой тренировке нагрузка идет рывками: сначала тяжелый подход, потом отдых, снова подход — и снова пауза.