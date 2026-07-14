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Сколько калорий сжигает силовая тренировка: не верьте цифрам на браслете и фитнес-часах

После тренировки хочется узнать, сколько калорий удалось сжечь. Но если во время бега цифры еще можно примерно рассчитать, то с силовыми упражнениями все гораздо сложнее.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Во время работы с весами организм расходует энергию совсем иначе, чем при кардионагрузках. На итоговую цифру влияют десятки факторов — от продолжительности отдыха между подходами до количества мышечной массы. Именно поэтому фитнес-браслеты, тренажеры и онлайн-калькуляторы могут показать лишь приблизительный результат, а не точный расход калорий.

Почему силовые тренировки сложно посчитать

На силовой тренировке расход калорий меняется от подхода к подходу.
На силовой тренировке расход калорий меняется от подхода к подходу.Источник: Freepik

С кардио все проще: во время бега, ходьбы на дорожке или занятия на эллипсе пульс обычно держится повышенным довольно долго. За счет этого расход энергии легче рассчитать хотя бы примерно. В силовой тренировке нагрузка идет рывками: сначала тяжелый подход, потом отдых, снова подход — и снова пауза.

Во время упражнения пульс растет, а в перерыве между подходами снижается. При этом организм продолжает тратить больше энергии, чем в покое, потому что восстанавливается после нагрузки. После тренировки расход тоже какое-то время остается повышенным: телу нужно нормализовать дыхание, пульс и обменные процессы.

Из-за такого «рваного» режима точно посчитать калории почти невозможно без специального оборудования. Самый близкий результат дает газоанализатор — маска, которая измеряет потребление кислорода во время занятия. В обычном зале остается только ориентироваться на примерные значения и не воспринимать цифры на часах как абсолютную правду.

Сколько калорий сжигает силовая тренировка

Точное количество сожженных калорий при силовой тренировке определить невозможно. 
Точное количество сожженных калорий при силовой тренировке определить невозможно. Источник: Freepik

Точного ответа здесь нет, но исследования позволяют назвать примерные цифры. В среднем женщины во время силовой тренировки тратят около 3,4 ккал в минуту, а мужчины — 5−6 ккал в минуту. Получается, что за 45−60 минут занятия можно сжечь 150−200 ккал у женщин и 250−350 ккал у мужчин.

При этом многое зависит от продолжительности тренировки. Например, в одном исследовании мужчины, которые тренировались более полутора часов с высокой интенсивностью, потратили свыше 600 ккал. Однако основную роль сыграла именно длительность занятия, а не тяжелые веса.

Важно понимать, что это лишь ориентиры. Два человека могут выполнять одинаковые упражнения с одинаковым количеством подходов и при этом получить совершенно разный расход энергии. На итоговую цифру влияют вес, количество мышечной массы, уровень подготовки и даже то, сколько времени уходит на отдых между подходами.

От чего зависит расход калорий

Чем интенсивнее тренировка и больше мышечной массы, тем выше расход энергии.
Чем интенсивнее тренировка и больше мышечной массы, тем выше расход энергии.Источник: Freepik

Даже если два человека выполняют одну и ту же программу, количество потраченных калорий может заметно отличаться. Один из главных факторов — продолжительность тренировки. Чем дольше длится занятие, тем больше энергии успевает израсходовать организм.

Не менее важен состав тела. Мышцы потребляют больше энергии, чем жировая ткань, поэтому люди с большей мышечной массой обычно тратят больше калорий как во время тренировки, так и в состоянии покоя. Влияет и уровень подготовки: со временем организм привыкает к нагрузкам и начинает выполнять знакомые движения, тратя на них минимум энергии.

Кроме того, значение имеют интенсивность упражнений и длительность отдыха между подходами. Если делать длинные паузы, расход энергии снижается. Более короткий отдых, наоборот, помогает поддерживать высокий уровень нагрузки и увеличивает количество потраченных калорий.

Как примерно рассчитать расход калорий

Фитнес-часы и онлайн-калькуляторы показывают лишь примерный расход калорий.
Фитнес-часы и онлайн-калькуляторы показывают лишь примерный расход калорий.Источник: Freepik

Самый простой способ получить ориентировочную цифру — умножить продолжительность тренировки на средний расход калорий в минуту. Для женщин обычно используют значение около 3,4 ккал в минуту, для мужчин — 5−6 ккал в минуту. Например, за часовую силовую тренировку женщина в среднем потратит около 200 ккал, а мужчина — 350 ккал.

Также можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или фитнес-браслетом, но воспринимать их расчеты как абсолютно точные не стоит. Такие сервисы учитывают лишь часть факторов и не знают, сколько мышечной массы у человека, как долго он отдыхал между подходами и насколько интенсивно выполнял упражнения.

Поэтому лучше смотреть не на конкретную цифру, а на общую картину. Если тренировки становятся регулярными, нагрузка постепенно растет, а самочувствие улучшается, значит программа работает — даже если часы показывают чуть больше или чуть меньше калорий, чем ожидалось.