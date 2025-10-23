Отдых между подходами: как рассчитать идеальный интервал

От длины паузы зависит, насколько мышцы успевают восстановиться, как работает сердце и насколько эффективно идет прогресс. Когда интервалы между подходами подобраны правильно, мышцы получают нужную нагрузку — без перенапряжения, но с достаточным стимулом для роста. В статье разберем, как долго отдыхать, от чего зависит время паузы и что делать в эти минуты, чтобы не терять концентрацию и ритм.