Как сохранить мышцы при похудении: 5 продуктов для вашего рациона

Когда вы худеете, организм часто начинает сжигать не только жир, но и мышцы. Это происходит потому, что в условиях дефицита калорий тело ищет, где взять энергию, и начинает разрушать мышечную ткань. Но этого можно избежать, если правильно подобрать рацион. Есть продукты, которые помогают сохранить мышцы даже во время активного похудения. В этой статье — пять таких продуктов.