Есть или не есть после тренировки: простой ответ на сложный вопрос

Третий случай — вы тренируетесь, чтобы похудеть. Многие думают, что если не есть после такой тренировки, то жир будет сжигаться быстрее. Это не совсем так. После интенсивной нагрузки можно час-полтора не есть — это даже помогает сжигать жир. Но если вы потом набрасываетесь на еду и съедаете больше, чем потратили, все усилия на тренировке будут бессмысленными.