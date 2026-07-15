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Есть или не есть после тренировки: простой ответ на сложный вопрос

Вокруг питания после тренировки столько мифов, что легко запутаться. На самом деле стоит ли бежать к холодильнику сразу после занятий или лучше перетерпеть зависит от трех ключевых факторов.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Одни утверждают, что нужно есть сразу после интенсивной тренировки, иначе мышцы не будут расти. Другие настаивают, что лучше подождать хотя бы два часа, чтобы похудеть. Поэтому сложно понять, как же поступить правильно. В этой статье разбираем три случая — когда нужно есть сразу после физических упражнений, когда можно подождать и как сделать так, чтобы жир сжигался активнее, если вы худеете.

Тренировка утром натощак — ешьте сразу

Утренняя тренировка на голодный желудок требует обязательного приема пищи после занятия.
Утренняя тренировка на голодный желудок требует обязательного приема пищи после занятия. Источник: Freepik

Вы встали, ничего не ели и пошли в зал. За ночь организм израсходовал запасы энергии, и после нагрузки ему обязательно будут нужны белки и углеводы. В противном случае организм начнет разрушать мышцы, чтобы добыть недостающую энергию. И тогда весь смысл тренировки теряется.

Не обязательно сразу бежать за дорогим протеиновым коктейлем. Обычная еда работает не хуже: курица с гречкой, творог с ягодами, яйца с овощами. Главное — поесть в течение часа. Не нужно воспринимать все буквально и начинать есть прямо в раздевалке. Спокойно примите душ, доберитесь домой и съешьте нормальный обед или завтрак.

Вы ели до тренировки — можно подождать

Если перед тренировкой был плотный прием пищи, организм продолжает использовать его ресурсы и после занятия.
Если перед тренировкой был плотный прием пищи, организм продолжает использовать его ресурсы и после занятия.Источник: Freepik

Второй случай — вы поели за 1−2 часа до тренировки. Тогда организм уже получил необходимое ему топливо и продолжает использовать его после нагрузки. В этом случае жесткой необходимости есть сразу нет.

Можно спокойно подождать 1−2 часа и съесть полноценный прием пищи. Вот только терпеть сильный голод не стоит. Если чувствуете, что проголодались, — поешьте. Если нет — есть смысл подождать. Ориентируйтесь на свое самочувствие. Главное — общее количество белка и калорий за день, а не время конкретного приема пищи.

Если вы худеете — важно не переедать

Если ваша цель — похудеть, после тренировки выбирайте белок с овощами без лишних углеводов.
Если ваша цель — похудеть, после тренировки выбирайте белок с овощами без лишних углеводов. Источник: Freepik

Третий случай — вы тренируетесь, чтобы похудеть. Многие думают, что если не есть после такой тренировки, то жир будет сжигаться быстрее. Это не совсем так. После интенсивной нагрузки можно час-полтора не есть — это даже помогает сжигать жир. Но если вы потом набрасываетесь на еду и съедаете больше, чем потратили, все усилия на тренировке будут бессмысленными.

Лучший вариант еды после занятий — курица или рыба с салатом, творог с зеленью. Углеводов лучше добавлять поменьше. И следите за общим количеством калорий за день. Вы не похудеете, если съедите больше, чем сожгли, даже если будете есть «правильные» продукты.

Не зацикливайтесь на времени. Гораздо важнее, что вы едите в течение всего дня, а не то, когда именно был ваш первый прием пищи после тренировки. Ваши мышцы не исчезнут за пару часов. Поэтому слушайте свое тело и не создавайте себе лишний стресс.