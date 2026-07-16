Колени больше не будут болеть: 4 упражнения, которые советуют врачи

Колени могут болеть по разным причинам, поэтому сначала важно понять, что именно вызывает неприятные ощущения. Если причина не связана с серьезной травмой или заболеванием сустава, после уменьшения боли и отека врач может рекомендовать лечебную физкультуру. Такие упражнения не лечат само колено, а помогают укрепить мышцы бедер и голеней, которые поддерживают сустав и уменьшают нагрузку на него.