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Колени больше не будут болеть: 4 упражнения, которые советуют врачи

Боль в коленях мешает ходить, подниматься по лестнице и даже долго сидеть в одном положении. Простые упражнения могут снизить нагрузку на суставы и увеличить подвижность.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Колени могут болеть по разным причинам, поэтому сначала важно понять, что именно вызывает неприятные ощущения. Если причина не связана с серьезной травмой или заболеванием сустава, после уменьшения боли и отека врач может рекомендовать лечебную физкультуру. Такие упражнения не лечат само колено, а помогают укрепить мышцы бедер и голеней, которые поддерживают сустав и уменьшают нагрузку на него.

Когда лечебная физкультура помогает

Выполнять упражнения стоит только после уменьшения боли и отека.
Выполнять упражнения стоит только после уменьшения боли и отека.Источник: Freepik

При боли в коленях врачи рекомендуют начинать лечебную физкультуру только после того, как острые симптомы пройдут. Если колено сильно болит, опухло или неприятные ощущения усиливаются при движении, то сначала нужно разобраться с причиной этого состояния.

Главная задача таких упражнений — укрепить мышцы бедер, ягодиц и голеней. Чем лучше они работают, тем меньше нагрузка приходится на колено во время ходьбы, подъема по лестнице и других повседневных движений.

Обычно комплекс выполняют 2−3 раза в неделю. При этом упражнения делают на обе ноги, даже если болит только одно колено: это помогает избежать дисбаланса мышц и равномерно распределить нагрузку.

Изометрическое разгибание

Это упражнение помогает укрепить переднюю поверхность бедра без лишней нагрузки на колено.
Это упражнение помогает укрепить переднюю поверхность бедра без лишней нагрузки на колено.Источник: Freepik

Сядьте на стул лицом к стене так, чтобы колено было согнуто под углом 90 градусов, а стопа упиралась в стену. Для большего комфорта лучше выполнять упражнение в обуви. Начните давить стопой в стену, словно пытаетесь полностью выпрямить ногу, но не меняйте ее положение. Удерживайте напряжение 30 секунд, затем отдохните 2 минуты и повторите упражнение еще 3 раза.

Давление должно быть умеренным. Если неприятных ощущений нет, можно прикладывать примерно половину от максимального усилия. Если во время выполнения появляется боль и она становится сильнее, давление нужно уменьшить или прекратить упражнение.

Румынская тяга на одной ноге

Упражнение укрепляет мышцы бедра и ягодиц, которые помогают стабилизировать коленный сустав.
Упражнение укрепляет мышцы бедра и ягодиц, которые помогают стабилизировать коленный сустав.Источник: Freepik

Встаньте на одну ногу и слегка согните ее в колене. При желании возьмите в руки небольшое отягощение — легкую гантель, гирю или бутылку с водой. Наклонитесь вперед, отводя таз назад, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Во время движения держите спину прямой и старайтесь сгибать ногу не больше, чем в начале упражнения. Наклоняйтесь только настолько, насколько можете сохранить правильную технику. Сделайте 4 подхода по 10 повторений на каждую ногу. К концу каждого подхода мышцы должны заметно уставать, но выполнять движение все еще нужно без потери техники.

Отведение бедра лежа на боку

Сильные мышцы бедра помогают уменьшить нагрузку на коленный сустав.
Сильные мышцы бедра помогают уменьшить нагрузку на коленный сустав.Источник: Freepik

Лягте на бок и выпрямите ноги. Если есть возможность, закрепите на верхней ноге утяжелитель. Медленно поднимайте ногу вверх, затем так же плавно опускайте ее обратно.

Во время упражнения не отклоняйтесь назад и не выводите ногу вперед — движение должно происходить строго в сторону. Так основную нагрузку получат мышцы бедра, которые помогают удерживать колено в правильном положении при ходьбе и других движениях. Выполните 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону.

Подъемы на носок одной ноги

Подъемы на носок укрепляют мышцы голени и улучшают устойчивость ноги.
Подъемы на носок укрепляют мышцы голени и улучшают устойчивость ноги.Источник: Freepik

Встаньте на одну ногу, придерживаясь рукой за стену или другую опору. Не сгибая колено и не раскачиваясь, медленно поднимитесь на носок, затем так же плавно опуститесь.

Выполните 3 подхода до ощущения сильной усталости мышц, но не более 20 повторений в каждом. Если во время упражнения боль в колене усиливается, тренировку стоит прекратить и обратиться к специалисту.