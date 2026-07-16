Что будет, если есть творог каждый день: 5 изменений, которые вас шокируют

Творог — один из немногих продуктов, который одинаково полезен и детям, и взрослым. В нем идеально сочетаются белок, кальций и полезные бактерии, которые поддерживают организм изнутри. Однако многих интересует вопрос, что будет, если есть творог каждый день, а не время от времени. В этой статье — пять изменений, которые произойдут с вашим организмом при ежедневном употреблении творога.