Беги и ешь: в Москве пройдет забег с гастрономическими пит-стопами

Можно ли сочетать спорт и вкусную ресторанную еду в рамках одного мероприятия? Организаторы благотворительного забега RUN & EAT уже в девятый раз убедительно доказывают, что да. Именно с RUN & EAT началась история забегов в формате «беги и ешь» в России.
На протяжении всей трассы будут организованы пит-стопы, где бегуны смогут угоститься закусками от шеф-поваров известных ресторанов Москвы.
Собранные средства пойдут на проведение форума «Другая школа» — четырехдневной образовательной программы для воспитанников и выпускников детских домов из разных регионов. Главная задача форума — дать молодым людям прикладные знания, необходимые для уверенного старта во взрослой жизни, то, чему не обучают в общеобразовательной школе. Программа знакомит с основами построения карьеры и финансовой грамотности, а также обучает эффективным коммуникациям, эмоциональной саморегуляции, критическому мышлению и принципам здорового образа жизни.
— Дети, которые лишены семейного счастья, достойны полноценно жить в обществе и знать, что мир вокруг красив и добр. Самостоятельная жизнь потребует от них навыков и умений, которые другие дети получают в семье. В этом проявляется подлинная любовь и забота — дать удочку, а не рыбу, сформировать уверенность в том, что они вступают в мир равных возможностей, — говорит Диана Менибаева, основатель и президент фонда «СЧАСТЬЕ», организатор забега RUN & EAT.
Участники могут выбрать дистанцию в зависимости от возраста, желания и уровня подготовки: от детских стартов на 500 и 1000 метров до забегов на 5 км (с 14 лет) и 10 км (с 16 лет).
Каждый получит стартовый пакет с подарками от партнеров, фирменную футболку (для участников 5 км и 10 км) и эксклюзивную медаль. Ее дизайн держится в секрете до самого финиша, но всегда связан с темой гастрономии. Так, медали уже оформляли в виде бургера, авокадо с вращающейся косточкой и яичницы с рецептом завтрака на ленте.
В забеге можно участвовать индивидуально или вместе с командой — семьей, соседями из ЖК или коллегами с работы, друзьями и любимыми. За время проведения в мероприятии приняли участие более 430 команд известных ресторанов, отелей, ведущих компаний из сфер металлургии, финансов, IT и др.
В стартовом городке перед Парком Победы на Поклонной горе пройдут живые выступления, мастер‑классы, дегустации, конкурсы и другие активности от организаторов и партнеров. Компания DeLonghi установит свой фирменный фудтрак и будет угощать гостей свежесваренным кофе, команда бренда Nutribullet приготовит смузи из сезонных овощей и фруктов. Представители Fitness SHOCK оформят активную зону, где можно будет запустить колесо удачи, поиграть в квадро-понг, магнитный дартс или попробовать устоять на баланс-борде. Медцентр «Медси» организует зону здоровья для бегунов и гостей.
Также будет работать детская зона развлечений с анимацией и яркая фан-зона для групп поддержки. Кстати, в фан-зоне можно будет получить браслеты RUN & LOVE. Миссия аксессуара — объединять тех, кто ищет себе партнера для бега. Участника забега с таким браслетом можно смело пригласить на пробежку. И кто знает — возможно, это знакомство станет началом чего-то большего.
Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте RussiaRunning, заполнить анкету участника и оплатить регистрационный взнос.
Партнерами забега уже стали: ритейлер «ВкусВилл», бренды техники DeLonghi и Nutribullet, производитель соусов и маринадов VIRTEX-FOOD, производители продуктов питания Bionova, Fitness SHOCK и Papa Nachos, отель «Лесная Сафмар», бренд косметики для бизнеса «Овсянников», сеть клиник «Медси» и многие другие.