Беги и ешь: в Москве пройдет забег с гастрономическими пит-стопами

Каждый получит стартовый пакет с подарками от партнеров, фирменную футболку (для участников 5 км и 10 км) и эксклюзивную медаль. Ее дизайн держится в секрете до самого финиша, но всегда связан с темой гастрономии. Так, медали уже оформляли в виде бургера, авокадо с вращающейся косточкой и яичницы с рецептом завтрака на ленте.



В забеге можно участвовать индивидуально или вместе с командой — семьей, соседями из ЖК или коллегами с работы, друзьями и любимыми. За время проведения в мероприятии приняли участие более 430 команд известных ресторанов, отелей, ведущих компаний из сфер металлургии, финансов, IT и др.



В стартовом городке перед Парком Победы на Поклонной горе пройдут живые выступления, мастер‑классы, дегустации, конкурсы и другие активности от организаторов и партнеров. Компания DeLonghi установит свой фирменный фудтрак и будет угощать гостей свежесваренным кофе, команда бренда Nutribullet приготовит смузи из сезонных овощей и фруктов. Представители Fitness SHOCK оформят активную зону, где можно будет запустить колесо удачи, поиграть в квадро-понг, магнитный дартс или попробовать устоять на баланс-борде. Медцентр «Медси» организует зону здоровья для бегунов и гостей.



Также будет работать детская зона развлечений с анимацией и яркая фан-зона для групп поддержки. Кстати, в фан-зоне можно будет получить браслеты RUN & LOVE. Миссия аксессуара — объединять тех, кто ищет себе партнера для бега. Участника забега с таким браслетом можно смело пригласить на пробежку. И кто знает — возможно, это знакомство станет началом чего-то большего.



Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте RussiaRunning, заполнить анкету участника и оплатить регистрационный взнос.