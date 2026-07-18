Самая спорная добавка: действительно ли нам так нужен витамин D

Здоровым взрослым с нормальным уровнем витамина D добавки не нужны. Они не сделают кости крепче, не защитят от болезней сердца и не улучшат самочувствие. Витамин D — это не профилактика для всех, а лекарство для тех, у кого его не хватает. И единственный способ узнать, есть ли у вас дефицит — сдать кровь и проконсультироваться со специалистом.