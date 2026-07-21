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Почему Виктория Бекхэм много лет придерживается одного типа питания

Виктория Бекхэм ест одно и то же уже более 25 лет. Но мало кто знает, что за этим стоит не просто желание сохранить фигуру. У строгого питания Виктории есть своя причина.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За годы в шоу-бизнесе Виктория Бекхэм заработала репутацию человека с железной волей в вопросах еды. Она не ест красное мясо, избегает молочных продуктов и практически не употребляет фрукты. Но за этой строгостью стоит не просто желание оставаться стройной, а тщательно выстроенная система. В этой статье — три главные причины, почему Виктория Бекхэм много лет придерживается одного типа питания.

Борьба с акне: главная причина строгой диеты

Проблемы с кожей в молодости заставили Викторию пересмотреть свой рацион.
Проблемы с кожей в молодости заставили Викторию пересмотреть свой рацион. Источник: Соцсети

Мало кто знает, что строгая диета Виктории Бекхэм началась не с желания похудеть, а с желания избавиться от проблем с кожей. Еще во времена выступлений в Spice Girls она столкнулась с акне и поняла, что многие продукты провоцируют высыпания. С тех пор она стала очень внимательно относиться к тому, что попадает в ее организм.

В одном из интервью Виктория призналась, что именно из-за кожи она стала так осторожно выбирать еду. Она полностью отказалась от красного мяса, переработанных продуктов и сахара — и заметила, что состояние кожи значительно улучшилось. Отказ от аллергенных продуктов помогает ей предотвращать появление несовершенств на коже и сохранять ее чистой и сияющей. Позже она убрала из рациона и молочные продукты, так как заметила, что они тоже негативно влияют на ее кожу. Сегодня Виктория объясняет свою дисциплину в еде именно заботой о внешности.

Рыба, овощи и полезные жиры

Основа рациона Виктории — рыба на гриле, овощи на пару и авокадо.
Основа рациона Виктории — рыба на гриле, овощи на пару и авокадо. Источник: Соцсети

Если коротко, то диета Виктории Бекхэм строится на трех китах: рыба, овощи и полезные жиры. Она ест много рыбы, свежих овощей и салатов, а также семена и орехи. При этом она старается не есть слишком много фруктов, потому что они вызывают у нее вздутие.

Ее муж Дэвид не раз рассказывал, что с момента их знакомства Виктория ест одно и то же: рыбу на гриле и овощи на пару. Он шутит, что она редко отступает от этого правила. Сама Виктория признается, что может позволить себе исключения — например, несколько бокалов красного вина или немного текилы, а также углеводы, но в целом она остается верна своей системе.

Важную роль в ее рационе играют полезные жиры. Она регулярно ест авокадо, лосось, орехи и семена. По некоторым данным, она может съедать до трех-четырех авокадо в день — на завтрак, в составе смузи или в салатах. Авокадо богат полезными жирами, витаминами E и A, биотином и клетчаткой, что помогает коже оставаться упругой, защищает от сухости и замедляет процессы старения.

Дисциплина без фанатизма

Виктория называет себя «экстремальной» во всем, но признает, что иногда позволяет себе бокал вина.
Виктория называет себя «экстремальной» во всем, но признает, что иногда позволяет себе бокал вина. Источник: Соцсети

Виктория не скрывает, что она довольно строга по отношению к себе во всем — в еде, тренировках, в том, что касается дисциплины. Она называет себя человеком, который привык выкладываться на 100 процентов.

При этом ее система не такая жесткая, как может показаться. Виктория подчеркивает, что стала более гибкой с возрастом. Она любит ужинать с мужем в ресторанах и иногда позволяет себе выпить. Но главное, что она научилась слушать свое тело и понимать, какая еда идет ей на пользу, а какая — нет.

Она также признается, что видит разницу в состоянии кожи, когда питается правильно: глаза становятся более яркими, появляется больше энергии. Именно эта обратная связь от организма помогает ей держаться своей системы годами. И хотя диетологи часто критикуют ее за однообразие, для самой Виктории этот подход работает и позволяет ей оставаться в форме, сохранять здоровую кожу и прекрасно выглядеть в 52 года.

Виктория Бекхэм следует своему типу питания уже больше 25 лет. И причина этого — не просто желание быть стройной, а осознанная забота о здоровье кожи. Она нашла систему, которая работает лично для нее, и придерживается ее без лишнего фанатизма, с умом и без насилия над собой.