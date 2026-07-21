За годы в шоу-бизнесе Виктория Бекхэм заработала репутацию человека с железной волей в вопросах еды. Она не ест красное мясо, избегает молочных продуктов и практически не употребляет фрукты. Но за этой строгостью стоит не просто желание оставаться стройной, а тщательно выстроенная система. В этой статье — три главные причины, почему Виктория Бекхэм много лет придерживается одного типа питания.
Борьба с акне: главная причина строгой диеты
Мало кто знает, что строгая диета Виктории Бекхэм началась не с желания похудеть, а с желания избавиться от проблем с кожей. Еще во времена выступлений в Spice Girls она столкнулась с акне и поняла, что многие продукты провоцируют высыпания. С тех пор она стала очень внимательно относиться к тому, что попадает в ее организм.
В одном из интервью Виктория призналась, что именно из-за кожи она стала так осторожно выбирать еду. Она полностью отказалась от красного мяса, переработанных продуктов и сахара — и заметила, что состояние кожи значительно улучшилось. Отказ от аллергенных продуктов помогает ей предотвращать появление несовершенств на коже и сохранять ее чистой и сияющей. Позже она убрала из рациона и молочные продукты, так как заметила, что они тоже негативно влияют на ее кожу. Сегодня Виктория объясняет свою дисциплину в еде именно заботой о внешности.
Рыба, овощи и полезные жиры
Если коротко, то диета Виктории Бекхэм строится на трех китах: рыба, овощи и полезные жиры. Она ест много рыбы, свежих овощей и салатов, а также семена и орехи. При этом она старается не есть слишком много фруктов, потому что они вызывают у нее вздутие.
Ее муж Дэвид не раз рассказывал, что с момента их знакомства Виктория ест одно и то же: рыбу на гриле и овощи на пару. Он шутит, что она редко отступает от этого правила. Сама Виктория признается, что может позволить себе исключения — например, несколько бокалов красного вина или немного текилы, а также углеводы, но в целом она остается верна своей системе.
Важную роль в ее рационе играют полезные жиры. Она регулярно ест авокадо, лосось, орехи и семена. По некоторым данным, она может съедать до трех-четырех авокадо в день — на завтрак, в составе смузи или в салатах. Авокадо богат полезными жирами, витаминами E и A, биотином и клетчаткой, что помогает коже оставаться упругой, защищает от сухости и замедляет процессы старения.
Дисциплина без фанатизма
Виктория не скрывает, что она довольно строга по отношению к себе во всем — в еде, тренировках, в том, что касается дисциплины. Она называет себя человеком, который привык выкладываться на 100 процентов.
При этом ее система не такая жесткая, как может показаться. Виктория подчеркивает, что стала более гибкой с возрастом. Она любит ужинать с мужем в ресторанах и иногда позволяет себе выпить. Но главное, что она научилась слушать свое тело и понимать, какая еда идет ей на пользу, а какая — нет.
Она также признается, что видит разницу в состоянии кожи, когда питается правильно: глаза становятся более яркими, появляется больше энергии. Именно эта обратная связь от организма помогает ей держаться своей системы годами. И хотя диетологи часто критикуют ее за однообразие, для самой Виктории этот подход работает и позволяет ей оставаться в форме, сохранять здоровую кожу и прекрасно выглядеть в 52 года.
Виктория Бекхэм следует своему типу питания уже больше 25 лет. И причина этого — не просто желание быть стройной, а осознанная забота о здоровье кожи. Она нашла систему, которая работает лично для нее, и придерживается ее без лишнего фанатизма, с умом и без насилия над собой.