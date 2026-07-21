Почему Виктория Бекхэм много лет придерживается одного типа питания

В одном из интервью Виктория призналась, что именно из-за кожи она стала так осторожно выбирать еду. Она полностью отказалась от красного мяса, переработанных продуктов и сахара — и заметила, что состояние кожи значительно улучшилось. Отказ от аллергенных продуктов помогает ей предотвращать появление несовершенств на коже и сохранять ее чистой и сияющей. Позже она убрала из рациона и молочные продукты, так как заметила, что они тоже негативно влияют на ее кожу. Сегодня Виктория объясняет свою дисциплину в еде именно заботой о внешности.