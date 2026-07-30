Что есть утром при похудении: 5 сытных и полезных завтраков вместо каши

Завтрак — важнейший прием пищи для тех, кто следит за весом. Он запускает обмен веществ и дает энергию на первую половину дня. Если завтрак состоит из быстрых углеводов, уровень сахара быстро подскочит и также быстро упадет — и вы снова захотите есть. Правильный завтрак — это сочетание белка, клетчатки и полезных жиров. В нашей статье пять рецептов, которые соответствуют этим правилам.