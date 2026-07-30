Как тратить больше калорий каждый день: 6 способов разогнать метаболизм

Исследователи из Миланского университета обнаружили неожиданный факт: при ходьбе короткими рывками расходуется на 20−60% больше энергии, чем при непрерывной ходьбе на ту же дистанцию. Организм тратит больше сил на старт и разгон, чем на поддержание уже достигнутого темпа — как автомобиль, который расходует больше топлива, разгоняясь с места.