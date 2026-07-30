Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как тратить больше калорий каждый день: 6 способов разогнать метаболизм

Метаболизм — процесс превращения еды в энергию, и от его скорости зависит, сколько калорий мы сжигаем. Ускорить его можно без диет — достаточно внести несколько изменений в образ жизни.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Magnific

Метаболизм часто путают с чем-то загадочным, хотя это просто скорость, с которой организм перерабатывает калории в энергию. На него влияют возраст, генетика и гормоны, но многое зависит от наших повседневных привычек. В нашей статье вы найдете шесть проверенных способов увеличить расход энергии.

Белок в каждом приеме пищи

Белок требует больше энергии на переваривание, чем жиры и углеводы.
Белок требует больше энергии на переваривание, чем жиры и углеводы. Источник: Magnific

Белок — лучший друг метаболизма. На его переваривание организм тратит в 2−3 раза больше энергии, чем на жиры или углеводы. Это называется термическим эффектом пищи. Проще говоря, съедая куриную грудку или творог, вы уже тратите калории на их усвоение.

Рекомендуемая норма — 0,8−1 грамм белка на килограмм веса. Включайте в каждый прием пищи постное мясо, рыбу, яйца, творог, греческий йогурт или бобовые. Это не только ускоряет обмен веществ, но и помогает сохранять мышцы, которые сами по себе сжигают калории даже в состоянии покоя.

Короткие рывки вместо долгой ходьбы

Ходьба короткими отрезками сжигает на 20–60% больше энергии, чем непрерывная прогулка.
Ходьба короткими отрезками сжигает на 20–60% больше энергии, чем непрерывная прогулка. Источник: Magnific

Исследователи из Миланского университета обнаружили неожиданный факт: при ходьбе короткими рывками расходуется на 20−60% больше энергии, чем при непрерывной ходьбе на ту же дистанцию. Организм тратит больше сил на старт и разгон, чем на поддержание уже достигнутого темпа — как автомобиль, который расходует больше топлива, разгоняясь с места.

Поднимайтесь по лестнице несколькими короткими отрезками вместо одного долгого подъема. Ходите по 5−10 минут, делая паузы, а не час без остановки. Даже обычная прогулка станет эффективнее, если разбить ее на короткие «рывки».

Больше движения в течение дня (NEAT)

NEAT — это энергия, которую вы тратите на обычные дела: ходьбу, работу по дому и даже ерзанье на стуле.
NEAT — это энергия, которую вы тратите на обычные дела: ходьбу, работу по дому и даже ерзанье на стуле. Источник: Magnific

NEAT — термогенез повседневной активности, то есть все, что мы делаем вне сна, еды и целенаправленных тренировок. Ходьба до метро, уборка квартиры, подъем по лестнице, игры с детьми или собакой. Такая активность может составлять от 15 до 30% суточного расхода энергии.

Исследование 2025 года показало, что даже 30 минут активности в день улучшают способность организма перерабатывать жиры и углеводы в энергию. При этом совсем не обязательно покупать абонемент в спортзал — достаточно заменить лифт на лестницу, стоять во время телефонных разговоров и больше ходить пешком.

Острая пища и специи

Капсаицин в перце чили временно ускоряет метаболизм на 10–20%.
Капсаицин в перце чили временно ускоряет метаболизм на 10–20%. Источник: Magnific

Капсаицин — вещество, которое содержится в перце чили и придает ему жгучесть. Оно способно временно разогнать метаболизм на 10−20%. А организм тратит дополнительную энергию на охлаждение после острой еды — и это сжигает калории.

Добавляйте в блюда чили, кайенский перец, имбирь, корицу и куркуму, если нет у этому прямых противопоказаний по состоянию здоровья. Такие специи не только ускоряют обмен веществ, но и обладают противовоспалительным эффектом. Главное — не переусердствовать, особенно, если у вас чувствительный желудок.

Зеленый чай и кофе

Зеленый чай увеличивает сжигание жира на 10–17%.
Зеленый чай увеличивает сжигание жира на 10–17%. Источник: Magnific

Кофеин и антиоксиданты в зеленом чае и кофе работают как природные стимуляторы метаболизма. Зеленый чай увеличивает сжигание жира на 10−17%, а кофе может ускорить метаболизм на 3−11%. Эффект длится около трех часов.

Пейте зеленый чай и кофе без сахара в первой половине дня. Но не злоупотребляйте: 2−3 чашки кофе или зеленого чая в день достаточно, чтобы почувствовать эффект. Больше — не значит лучше, передозировка кофеина может вызвать тревожность и нарушить сон.

Достаточное количество воды

Обезвоживание замедляет метаболизм — пейте воду в течение всего дня.
Обезвоживание замедляет метаболизм — пейте воду в течение всего дня. Источник: Magnific

Даже легкое обезвоживание замедляет обмен веществ. Выпивайте 1−2 стакана воды утром натощак и по стакану за 20−30 минут до еды. Общая норма — не менее 1,5−2 литров в день, а при активном образе жизни — еще больше.

Есть и дополнительный бонус: если пить холодную воду, организм тратит энергию на ее нагревание до температуры тела. Это сжигает около 40−50 калорий в день. Мелочь, но в масштабах года — ощутимый вклад в расход энергии.

Начните с одного-двух пунктов из этого списка, постепенно добавляя остальные. Организм быстро привыкнет, и вы заметите, как энергии становится больше, а вес уходит легче. Но не стоит ждать мгновенных результатов: метаболизм разгоняется постепенно, но вот эффект сохраняется надолго.