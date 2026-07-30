Как тратить больше калорий каждый день: 6 способов разогнать метаболизм

Метаболизм часто путают с чем-то загадочным, хотя это просто скорость, с которой организм перерабатывает калории в энергию. На него влияют возраст, генетика и гормоны, но многое зависит от наших повседневных привычек. В нашей статье вы найдете шесть проверенных способов увеличить расход энергии.
Белок в каждом приеме пищи
Белок — лучший друг метаболизма. На его переваривание организм тратит в 2−3 раза больше энергии, чем на жиры или углеводы. Это называется термическим эффектом пищи. Проще говоря, съедая куриную грудку или творог, вы уже тратите калории на их усвоение.
Рекомендуемая норма — 0,8−1 грамм белка на килограмм веса. Включайте в каждый прием пищи постное мясо, рыбу, яйца, творог, греческий йогурт или бобовые. Это не только ускоряет обмен веществ, но и помогает сохранять мышцы, которые сами по себе сжигают калории даже в состоянии покоя.
Короткие рывки вместо долгой ходьбы
Исследователи из Миланского университета обнаружили неожиданный факт: при ходьбе короткими рывками расходуется на 20−60% больше энергии, чем при непрерывной ходьбе на ту же дистанцию. Организм тратит больше сил на старт и разгон, чем на поддержание уже достигнутого темпа — как автомобиль, который расходует больше топлива, разгоняясь с места.
Поднимайтесь по лестнице несколькими короткими отрезками вместо одного долгого подъема. Ходите по 5−10 минут, делая паузы, а не час без остановки. Даже обычная прогулка станет эффективнее, если разбить ее на короткие «рывки».
Больше движения в течение дня (NEAT)
NEAT — термогенез повседневной активности, то есть все, что мы делаем вне сна, еды и целенаправленных тренировок. Ходьба до метро, уборка квартиры, подъем по лестнице, игры с детьми или собакой. Такая активность может составлять от 15 до 30% суточного расхода энергии.
Исследование 2025 года показало, что даже 30 минут активности в день улучшают способность организма перерабатывать жиры и углеводы в энергию. При этом совсем не обязательно покупать абонемент в спортзал — достаточно заменить лифт на лестницу, стоять во время телефонных разговоров и больше ходить пешком.
Острая пища и специи
Капсаицин — вещество, которое содержится в перце чили и придает ему жгучесть. Оно способно временно разогнать метаболизм на 10−20%. А организм тратит дополнительную энергию на охлаждение после острой еды — и это сжигает калории.
Добавляйте в блюда чили, кайенский перец, имбирь, корицу и куркуму, если нет у этому прямых противопоказаний по состоянию здоровья. Такие специи не только ускоряют обмен веществ, но и обладают противовоспалительным эффектом. Главное — не переусердствовать, особенно, если у вас чувствительный желудок.
Зеленый чай и кофе
Кофеин и антиоксиданты в зеленом чае и кофе работают как природные стимуляторы метаболизма. Зеленый чай увеличивает сжигание жира на 10−17%, а кофе может ускорить метаболизм на 3−11%. Эффект длится около трех часов.
Пейте зеленый чай и кофе без сахара в первой половине дня. Но не злоупотребляйте: 2−3 чашки кофе или зеленого чая в день достаточно, чтобы почувствовать эффект. Больше — не значит лучше, передозировка кофеина может вызвать тревожность и нарушить сон.
Достаточное количество воды
Даже легкое обезвоживание замедляет обмен веществ. Выпивайте 1−2 стакана воды утром натощак и по стакану за 20−30 минут до еды. Общая норма — не менее 1,5−2 литров в день, а при активном образе жизни — еще больше.
Есть и дополнительный бонус: если пить холодную воду, организм тратит энергию на ее нагревание до температуры тела. Это сжигает около 40−50 калорий в день. Мелочь, но в масштабах года — ощутимый вклад в расход энергии.
Начните с одного-двух пунктов из этого списка, постепенно добавляя остальные. Организм быстро привыкнет, и вы заметите, как энергии становится больше, а вес уходит легче. Но не стоит ждать мгновенных результатов: метаболизм разгоняется постепенно, но вот эффект сохраняется надолго.