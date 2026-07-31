Планка или скручивания: что выбрать для плоского живота и крепкого пресса

Регулярная планка улучшает осанку, уменьшает боли в спине и делает живот плоским за счет тонуса глубоких мышц. При этом она не дает рельефных кубиков — ее задача не в этом. Главное преимущество планки: она безопасна для поясницы, если выполняется правильно. Ошибки в планке, такие как провисшая поясница или поднятый таз, снижают эффективность и могут навредить, но в целом это одно из самых безопасных упражнений для пресса.