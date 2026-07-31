Планка или скручивания: что выбрать для плоского живота и крепкого пресса

Каждое утро миллионы людей делают планку или качают пресс скручиваниями. Планка укрепляет глубокие мышцы кора, скручивания прорабатывают поверхностные мышцы пресса. Чтобы понять, что подходит лучше всего именно вам, нужно разобраться, как работает каждое упражнение.
Планка: статика для глубоких мышц и осанки
Планка — это статическое упражнение. Вы замираете в одной позе и удерживаете ее. В этот момент работают глубокие мышцы кора — поперечная мышца живота, мышцы тазового дна и поясницы. Именно они создают мышечный корсет, который поддерживает позвоночник.
Регулярная планка улучшает осанку, уменьшает боли в спине и делает живот плоским за счет тонуса глубоких мышц. При этом она не дает рельефных кубиков — ее задача не в этом. Главное преимущество планки: она безопасна для поясницы, если выполняется правильно. Ошибки в планке, такие как провисшая поясница или поднятый таз, снижают эффективность и могут навредить, но в целом это одно из самых безопасных упражнений для пресса.
Скручивания: динамика для рельефа и кубиков
Скручивания — это динамическое упражнение. Вы сгибаете корпус, поднимая лопатки от пола. Основная нагрузка идет на прямую мышцу живота — ту самую, которая формирует заветные кубики.
Если вы хотите увидеть рельеф, скручивания помогут быстрее. Они также прорабатывают косые мышцы, особенно при поворотах корпуса. Но у скручиваний есть минус: при неправильной технике они создают нагрузку на поясницу. Многие делают их с ногами, закрепленными под диваном, — это классическая ошибка, которая заставляет работать не пресс, а мышцы сгибатели бедра. Правильные скручивания: лежа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, поднимается только верхняя часть корпуса — лопатки отрываются от пола, поясница прижата.
Сочетание планки и скручиваний
Планка и скручивания не конкурируют между собой, а очень эффективно дополняют друг друга. Они решают разные задачи и вместе дают лучший результат.
Как сочетать:
- Дни с планкой. Держите планку 30−60 секунд, 3−4 подхода. Если слишком легко, усложните: поднимите одну ногу или руку, добавьте динамику.
- Дни со скручиваниями. 15−20 повторений, 3 подхода. Следите за дыханием: на выдохе скручивайтесь, на вдохе опускайтесь.
- Комбинируйте в одной тренировке. Начните с планки, чтобы «разбудить» глубокие мышцы, затем переходите к скручиваниям для рельефа.
Главное правило — никогда не делайте скручивания до боли в пояснице. Если поясница отрывается от пола, значит, вы делаете упражнение неправильно.
Планка укрепляет глубокие мышцы, улучшает осанку и делает живот плоским. Скручивания прорабатывают поверхностные мышцы и создают рельеф. Вместе они дают то, что вы ищете: сильный, красивый и здоровый пресс. Выбирайте вариант, который подходит вам, или комбинируйте оба эти упражнения — результат будет в любом случае, если тренироваться регулярно и следить за техникой.