Перекусы мешают худеть: готовое меню на день, чтобы забыть о них

Важно не пропускать обед и не заменять его перекусами. Если вы не поели нормально в середине дня, вечером будет сложно удержаться. Обед должен быть полноценным, чтобы вы не думали о еде как минимум 4−5 часов. Добавляйте в каждый прием пищи овощи — они занимают место в желудке и дают чувство сытости без лишних калорий.