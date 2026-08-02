Сутулость прибавляет годы: 5 способов исправить осанку после 40

Осанка зависит не только от упражнений, но и от того, как вы организовали свое пространство для работы и отдыха. Если вы много работаете за компьютером, убедитесь, что монитор находится на уровне глаз, стул поддерживает поясницу, а стопы полностью касаются пола. Не держите телефон между ухом и плечом — это перекашивает позвоночник и вызывает напряжение в шее.