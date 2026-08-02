Ложка оливкового масла натощак: полезная привычка или очередной миф

Интерес к оливковому маслу натощак не утихает годами. Одни верят, что это очищает организм и улучшает пищеварение. Другие надеются на сияющую кожу и здоровые волосы. Третьи просто следуют средиземноморской традиции, которая существует веками. В нашей статье подробнее о том, зачем это делают и кому такая привычка действительно принесет пользу.
Для чего пьют оливковое масло натощак
Главная причина, по которой люди пьют оливковое масло натощак, — это улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Масло действует как мягкий природный смягчитель: оно помогает запустить перистальтику кишечника и облегчает стул. Это особенно заметно у людей с медленным пищеварением или склонностью к запорам. Жиры стимулируют выделение желчи, что, в свою очередь, влияет на моторику кишечника.
Вторая причина — получение полезных жиров без сложного приготовления. Для многих людей выпить ложку масла с утра — удобный способ быстро получить мононенасыщенные жиры. Оливковое масло первого холодного отжима богато полифенолами и олеиновой кислотой, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают защищать клетки от повреждений. Кроме того, некоторые отмечают улучшение состояния кожи благодаря витамину Е и антиоксидантам в составе масла.
Кому это может быть полезно
В первую очередь оливковое масло натощак может быть полезно людям с запорами и медленным пищеварением. Благодаря мягкому слабительному эффекту оно помогает наладить регулярный стул без агрессивных препаратов. Также оно рекомендовано тем, кто хочет улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление оливкового масла связано со снижением риска сердечных заболеваний и нормализацией уровня холестерина.
Людям старше 50 лет оливковое масло может помочь поддерживать когнитивное здоровье. Компоненты масла оказывают защитное действие на нейроны, предотвращая их разрушение и способствуя нормальной работе мозга с возрастом. Антиоксиданты в составе масла блокируют воспалительные процессы, которые могут приводить к дегенеративным изменениям мозга. Наконец, для тех, кто не любит заправлять салаты маслом или забывает добавлять его в еду, утренняя ложка становится простым и надежным способом получать полезные жиры ежедневно.
Кому это может навредить и как принимать правильно
Оливковое масло натощак подходит не всем. Людям с гастритом, синдромом раздраженного кишечника или другими проблемами ЖКТ оно может навредить: жиры натощак часто вызывают тошноту, спазмы, боли в животе и диарею. Если после приема масла возникает дискомфорт, от этой привычки лучше отказаться.
Также важно помнить о калорийности. Одна столовая ложка оливкового масла содержит около 120 калорий. Если вы не учитываете их в общем рационе, это может привести к набору веса. Поэтому ложка масла должна заменять, а не дополнять другие жиры в вашем меню. Начинать лучше с чайной ложки, а не столовой, и следить за реакцией организма. Некоторые добавляют лимонный сок — он усиливает вкус и стимулирует желчевыделение, но людям с гастритом такой метод может навредить. И главное: масло не заменяет диагностику и лечение серьезных заболеваний.
Оливковое масло натощак — полезная привычка, которая может стать частью здорового образа жизни. Оно помогает пищеварению, поддерживает сердце и сосуды и дает организму ценные жиры. Но чудес ждать не стоит. Прислушивайтесь к своему организму, не перебарщивайте с дозировкой и помните: самая большая польза от оливкового масла достигается в рамках сбалансированного питания, а не от одной ложки натощак.