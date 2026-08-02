Ложка оливкового масла натощак: полезная привычка или очередной миф

Также важно помнить о калорийности. Одна столовая ложка оливкового масла содержит около 120 калорий. Если вы не учитываете их в общем рационе, это может привести к набору веса. Поэтому ложка масла должна заменять, а не дополнять другие жиры в вашем меню. Начинать лучше с чайной ложки, а не столовой, и следить за реакцией организма. Некоторые добавляют лимонный сок — он усиливает вкус и стимулирует желчевыделение, но людям с гастритом такой метод может навредить. И главное: масло не заменяет диагностику и лечение серьезных заболеваний.