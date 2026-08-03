Вся правда о похудении без дефицита калорий: что показали исследования

Еще недавно главным правилом похудения считали простую формулу: меньше есть и больше двигаться. Сегодня специалисты смотрят на этот вопрос иначе. На массу тела действительно влияет энергетический баланс, однако значение имеют и состав рациона, уровень физической активности, сон, количество мышечной массы и другие особенности организма. Именно поэтому одним людям удается худеть без ежедневного подсчета калорий, а другим даже строгая диета не всегда дает ожидаемый результат.