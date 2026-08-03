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Как прокачать все тело с легкими гантелями: 4 простых упражнения

Легкие гантели — идеальный инструмент для домашних тренировок. Они не занимают много места, подходят для любого уровня подготовки и позволяют проработать все группы мышц.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Magnific

Две легкие гантели заменяют целый тренажерный зал, если знать правильные упражнения. Главное — техника и регулярность. В нашей статье — подборка несложных упражнений, которые задействуют все тело и не требуют похода в спортзал.

Приседания с гантелями у плеч

Приседания с гантелями у плеч — лучшее упражнение для ног и ягодиц в домашних условиях.
Приседания с гантелями у плеч — лучшее упражнение для ног и ягодиц в домашних условиях. Источник: Magnific

Возьмите гантели в каждую руку и поднимите их к плечам, локти смотрят вниз. Ноги поставьте на ширину плеч. На вдохе медленно приседайте, отводя таз назад, как будто садитесь на стул. Колени не должны выходить за носки. На выдохе поднимайтесь в исходное положение, напрягая ягодицы и бедра.

Это упражнение задействует квадрицепсы, ягодичные мышцы и мышцы кора. Гантели у плеч добавляют нагрузку на верхнюю часть тела, но главная работа все же приходится на ноги. Выполняйте 3 подхода по 12−15 повторений. Если слишком легко, возьмите гантели потяжелее или увеличьте количество повторений.

Тяга гантели в наклоне

Тяга одной гантели в наклоне точечно прорабатывает широчайшие мышцы спины.
Тяга одной гантели в наклоне точечно прорабатывает широчайшие мышцы спины.Источник: Freepik

Встаньте в наклон, поставив ноги на ширине плеч и слегка согнув их в коленях. Возьмите гантели в обе руки и опустите их вниз. Спина должна быть прямой, корпус почти параллелен полу. На выдохе подтягивайте гантели к поясу, сводя лопатки вместе. Локти должны двигаться вдоль корпуса. На вдохе медленно опускайте руки.

Это упражнение прорабатывает широчайшие мышцы спины и бицепсы. Оно помогает убрать сутулость, укрепить мышцы, которые поддерживают позвоночник, и сделать спину более рельефной. Выполняйте 3 подхода по 12−15 повторений. Если тяжело держать спину прямой, можно упереться одной рукой и коленом в скамью или стул — это снимает нагрузку с поясницы.

Жим гантелей над головой

Жим гантелей над головой формирует красивые плечи и укрепляет руки.
Жим гантелей над головой формирует красивые плечи и укрепляет руки.Источник: Magnific

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гантели и поднимите их к плечам, локти согнуты, ладони смотрят вперед. На выдохе выжимайте гантели строго вверх, полностью выпрямляя руки. На вдохе плавно опускайте их обратно к плечам.

Это упражнение прорабатывает дельтовидные мышцы и трицепсы. Оно делает плечи более округлыми и визуально расширяет верхнюю часть тела. Выполняйте 3 подхода по 10−12 повторений. Важно не выгибать поясницу и держать корпус напряженным. Если упражнение дается легко, увеличивайте вес гантелей или делайте медленнее.

Выпады с гантелями

Выпады назад с гантелями мягче воздействуют на колени и лучше нагружают ягодицы.
Выпады назад с гантелями мягче воздействуют на колени и лучше нагружают ягодицы.Источник: Freepik

Встаньте прямо, гантели в опущенных руках вдоль тела. Сделайте шаг назад правой ногой, опускаясь в выпад. Передняя нога сгибается под прямым углом, колено не выходит за носок. Задняя нога тоже согнута, колено почти касается пола. На выдохе оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение. Повторите на другую ногу.

Выпады назад считаются более щадящими для коленей, чем выпады вперед. Они отлично прорабатывают ягодицы и квадрицепсы. Выполняйте 3 подхода по 10−12 повторений на каждую ногу. Для баланса держите корпус прямым, не наклоняйтесь вперед.

Если хотите прокачать все тело, выполняйте эти упражнения в круговом режиме: делайте по одному подходу каждого упражнения без отдыха, затем отдыхаете 1−2 минуты и повторяете круг. Всего 3−4 круга займут 20−30 минут. Такой подход держит пульс в рабочей зоне, сжигает больше калорий и задействует все группы мышц.