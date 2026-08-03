Как прокачать все тело с легкими гантелями: 4 простых упражнения

Возьмите гантели в каждую руку и поднимите их к плечам, локти смотрят вниз. Ноги поставьте на ширину плеч. На вдохе медленно приседайте, отводя таз назад, как будто садитесь на стул. Колени не должны выходить за носки. На выдохе поднимайтесь в исходное положение, напрягая ягодицы и бедра.