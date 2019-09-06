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21:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России играет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020

Сборная России играет с командой Шотландии в матче отборочного цикла Евро-2020.

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Встреча проходит в пятницу 6 сентября, начало матча — 21:45 мск.

Место проведения игры — стадион «Хэмпден Парк» в Глазго, главный арбитр встречи — Анастасиос Сидиропулос.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также вы можете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В следующем матче отбора Евро сборная России сыграет с Казахстаном. Матч пройдет 9 сентября в Калининграде.

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