Сборная России играет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России играет с командой Шотландии в матче отборочного цикла Евро-2020.
Сборная России играет с командой Шотландии в матче отборочного цикла Евро-2020.
Встреча проходит в пятницу 6 сентября, начало матча — 21:45 мск.
Место проведения игры — стадион «Хэмпден Парк» в Глазго, главный арбитр встречи — Анастасиос Сидиропулос.
Также вы можете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
В следующем матче отбора Евро сборная России сыграет с Казахстаном. Матч пройдет 9 сентября в Калининграде.