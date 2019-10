Болельщики Северной Ирландии устроили шоу в аэропорту (видео)

Северная Ирландия занимает 3-е место в группе с Германией и Голландией.

Болельщики сборной Северной Ирландии известны своим позитивным настроем. Во время Евро-2016 одной из популярных песен среди них была переделанная композиция Freed from Desire — о нападающем Уилле Григге (Will Grigg's on Fire).