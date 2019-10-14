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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики Северной Ирландии устроили шоу в аэропорту (видео)

Выступили на позитиве.

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Источник: AFP 2019

Сборная Северной Ирландии уступила Голландии (1:3) в отборочном матче Евро-2020, но ее болельщики несмотря на это остались в хорошем настроении.

Часть североирландских фанов устроила шоу в аэропорту Амстердама, весело прокатившись по траволатору.

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Северная Ирландия занимает 3-е место в группе с Германией и Голландией.
Болельщики сборной Северной Ирландии известны своим позитивным настроем. Во время Евро-2016 одной из популярных песен среди них была переделанная композиция Freed from Desire — о нападающем Уилле Григге (Will Grigg's on Fire).

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