Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация

12 октября 2002 года сборная России проводила в Тбилиси матч отборочного турнира Евро-2004 против сборной Грузии.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Неожиданно на стадионе погас свет. Матч был прерван. Переигровку назначили на 30 апреля следующего года. В Грузию команда Валерия Газзаева отправлялась фаворитом, но результат огорошил всех. Вот как начинался отчет о нем в «Спорт-Экспресс»: «После того, как главный арбитр встречи Вак дал финальный свисток, возвестивший о сенсационной, но оттого не менее заслуженной победе сборной Грузии, невольно подумалось: “Лучше бы снова погас свет”. По крайней мере, тогда бы мы не стали свидетелями позора, имевшего место на стадионе “Локомотив”. Позора, который с полным правом можно назвать национальным…».

Грузия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Брызгалов: Зачем этот Парад победы? Давно уже все изменилось
Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в НХЛ
Составлен рейтинг лучших тренеров в истории футбола
В этом году 15 лет первому «Шлему» Надаля. А он все еще в топе
Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь