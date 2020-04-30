Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация

Неожиданно на стадионе погас свет. Матч был прерван. Переигровку назначили на 30 апреля следующего года. В Грузию команда Валерия Газзаева отправлялась фаворитом, но результат огорошил всех. Вот как начинался отчет о нем в «Спорт-Экспресс»: «После того, как главный арбитр встречи Вак дал финальный свисток, возвестивший о сенсационной, но оттого не менее заслуженной победе сборной Грузии, невольно подумалось: “Лучше бы снова погас свет”. По крайней мере, тогда бы мы не стали свидетелями позора, имевшего место на стадионе “Локомотив”. Позора, который с полным правом можно назвать национальным…».