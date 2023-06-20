Федерация футбола Мальты утверждает, что Украина победила благодаря подарку арбитра

"Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти — подарку от французского арбитра Рудди Буке.

Это был второй пенальти, назначенный в ворота Мальты во втором тайме. Два очень сомнительных решения. Первый пенальти возник после вмешательства VAR, но не был реализован звездным игроком Ярмоленко, а второй был назначен за несуществующий контакт Жана Борга с тем же Ярмоленко.

Следует похвалить Мальту за ее оживленную игру, команда точно не заслуживала покинуть поле без очков. Подопечные Микеле Марколини отлично провели первые 45 минут, играли в основном на половине поля Украины, создав несколько голевых моментов. Голкипер Генри Бонелло впервые вступил в игру, отразив удар Ваната на угловой. Это был единственный удар украинцев в створ ворот в первом тайме. Мальта высоко прессинговала и заставила украинцев ошибаться на своей половине поля.

Через пять минут после старта второго тайма хозяева поля получили пенальти после вмешательства VAR за игру рукой в штрафной. Однако капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пробил в перекладину. В ином случае могло бы возникнуть незаслуженное преимущество в счете.