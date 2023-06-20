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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Федерация футбола Мальты утверждает, что Украина победила благодаря подарку арбитра

На официальном сайте Федерации футбола Мальты опубликовали рецензию на матч отбора Евро-2024 с Украиной, в которой утверждается, что на результат повлиял арбитр.

Украина
МальтаОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

"Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти — подарку от французского арбитра Рудди Буке.

Это был второй пенальти, назначенный в ворота Мальты во втором тайме. Два очень сомнительных решения. Первый пенальти возник после вмешательства VAR, но не был реализован звездным игроком Ярмоленко, а второй был назначен за несуществующий контакт Жана Борга с тем же Ярмоленко.

Следует похвалить Мальту за ее оживленную игру, команда точно не заслуживала покинуть поле без очков. Подопечные Микеле Марколини отлично провели первые 45 минут, играли в основном на половине поля Украины, создав несколько голевых моментов. Голкипер Генри Бонелло впервые вступил в игру, отразив удар Ваната на угловой. Это был единственный удар украинцев в створ ворот в первом тайме. Мальта высоко прессинговала и заставила украинцев ошибаться на своей половине поля.

Через пять минут после старта второго тайма хозяева поля получили пенальти после вмешательства VAR за игру рукой в штрафной. Однако капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пробил в перекладину. В ином случае могло бы возникнуть незаслуженное преимущество в счете.

Однако на 69-й минуте сборная Украины получила второй пенальти, когда Жан Борг якобы сбил Ярмоленко. Это очень противоречивое решение французского рефери. В этот раз пенальти исполнил Цыганков. Игрок «Жироны» не ошибся с 11-метровой отметки, что стало решающим", — написано в рецензии.

Украина
1:0
Первый тайм: 0:0
Мальта
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