Испанский тренер Карлос Алос возглавил сборную Белоруссии по футболу

«Я анализировал матчи сборной Беларуси, смотрел встречи национального чемпионата. Думаю, уровень игры команды можно улучшить. Знаю, что старт квалификации не совсем удался, и будет нелегко, но у нас есть шансы, есть куда расти и стремиться.



Удовлетворен всеми условиями, которые есть в Беларуси. Я был здесь две недели назад, встречался с председателем федерации. Никакие проблемы с инфраструктурой не будут оправданием наших результатов. Но я доволен условиями, которые есть у БФФ.



В футболе сложно говорить о долгосрочных задачах. Безусловно, они есть, они оговаривались. Не хотелось бы вдаваться в детали, но, конечно, нам нужно как можно лучше сыграть в текущем розыгрыше квалификации Евро и готовить команду к Лиге наций. Для меня важно, чтобы мной были довольны руководство и болельщики. Прямо сейчас для меня главный матч — ближайший с Андоррой», — приводит слова Алоса football.by.