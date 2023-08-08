Испанский тренер Карлос Алос возглавил сборную Белоруссии по футболу
Испанец Карлос Алос Феррер назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии.
Испанец Карлос Алос Феррер назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии.
Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца 2024 года с возможностью продления. Алос будет работать с командой в оставшихся матчах квалификации Евро-2024, а также в следующем розыгрыше Лиги наций.
Новый главный тренер оценил старт в квалификации Евро-2024, футбольную инфраструктуру в стране и рассказал о задачах.
«Я анализировал матчи сборной Беларуси, смотрел встречи национального чемпионата. Думаю, уровень игры команды можно улучшить. Знаю, что старт квалификации не совсем удался, и будет нелегко, но у нас есть шансы, есть куда расти и стремиться.
Удовлетворен всеми условиями, которые есть в Беларуси. Я был здесь две недели назад, встречался с председателем федерации. Никакие проблемы с инфраструктурой не будут оправданием наших результатов. Но я доволен условиями, которые есть у БФФ.
В футболе сложно говорить о долгосрочных задачах. Безусловно, они есть, они оговаривались. Не хотелось бы вдаваться в детали, но, конечно, нам нужно как можно лучше сыграть в текущем розыгрыше квалификации Евро и готовить команду к Лиге наций. Для меня важно, чтобы мной были довольны руководство и болельщики. Прямо сейчас для меня главный матч — ближайший с Андоррой», — приводит слова Алоса football.by.
48-летний тренер с 2022 года возглавлял сборную Руанды. Ранее он был главным тренером сборной Казахстана среди игроков до 17 лет, также специалист возглавлял марокканский ФАР, катарский клуб «Катар СК», кипрский «Эносис» и казахстанский «Кайрат», с которым стал обладателем Кубка Казахстана в 2017 году.