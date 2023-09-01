Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к Евро-2024

В рамках квалификации Евро-2024, который пройдет в Германии, португальцы на выезде сыграют с командой Словакии 8 сентября, а 11 сентября дома встретятся со сборной Люксембурга.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трех матчах, в которых забил пять мячей.

В составе сборной Португалии пятикратный обладатель «Золотого мяча» стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций УЕФА.