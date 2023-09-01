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Футбол. Евро. Все результаты
17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к Евро-2024

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщается на странице национальной команды в одной из соцсетей.

Португалия
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Источник: Reuters

В рамках квалификации Евро-2024, который пройдет в Германии, португальцы на выезде сыграют с командой Словакии 8 сентября, а 11 сентября дома встретятся со сборной Люксембурга.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трех матчах, в которых забил пять мячей.

В составе сборной Португалии пятикратный обладатель «Золотого мяча» стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций УЕФА.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время 38-летний футболист провел за сборную 200 матчей и забил 123 гола. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора к Евро-2024
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