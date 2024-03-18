Сборная Англии представила форму на Евро-2024
Сборная Англии представила два комплекта формы на чемпионат Европы, который пройдет в Германии этим летом.
Англия
Сборная Англии представила два комплекта формы на чемпионат Европы, который пройдет в Германии этим летом.
В презентации формы поучаствовали нападающий Харри Кейн, полузащитники Букайо Сака , Джек Грилиш и другие игроки мужской и женской команд.
Национальная команда Англии сыграет в группе C вместе со сборными Сербии, Словении и Дании. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Финал состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине.
Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы по футболу. Дважды в своей истории англичане завоевали бронзовые медали в 1968 и 1996 году. В 2020 году они добрались до финала, но в решающем матче уступили итальянцам в серии пенальти.