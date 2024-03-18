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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Англии представила форму на Евро-2024

Сборная Англии представила два комплекта формы на чемпионат Европы, который пройдет в Германии этим летом.

Англия

В презентации формы поучаствовали нападающий Харри Кейн, полузащитники Букайо Сака , Джек Грилиш и другие игроки мужской и женской команд.

Национальная команда Англии сыграет в группе C вместе со сборными Сербии, Словении и Дании. Действующим обладателем трофея является сборная Италии.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Финал состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине.

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы по футболу. Дважды в своей истории англичане завоевали бронзовые медали в 1968 и 1996 году. В 2020 году они добрались до финала, но в решающем матче уступили итальянцам в серии пенальти.

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