Сборная Англии представила форму на Евро-2024

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Финал состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине.

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы по футболу. Дважды в своей истории англичане завоевали бронзовые медали в 1968 и 1996 году. В 2020 году они добрались до финала, но в решающем матче уступили итальянцам в серии пенальти.