Сборная Германии назвала состав на домашний Евро-2024
Сразу несколько известных футболистов не попали в состав сборной Германии.
Сразу несколько известных футболистов не попали в состав сборной Германии.
Тренерский штаб сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманном объявил предварительный состав на домашний чемпионат Европы.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Вальдемар Антон («Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштадт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джонатан Та («Байер»), Бенджамин Хенрихс («Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д).
Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Флориан Виртц («Байер»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Крис Фюрих («Штутгарт»).
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Д), Кай Хавертц («Арсенал»).
Игроки дортмундской «Боруссии» — Матс Хуммельс, Никлас Зюле и Юлиан Брандт, а также футболисты «Баварии» Леон Горецка и Серж Гнабри не попали в список из 27 человек. Капитаном команды назначен Илкай Гюндоган.
В итоговой заявке должно быть 26 футболистов. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».