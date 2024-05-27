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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Испании объявила состав на Евро-2024

Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте включил в расширенный состав команды 29 футболистов.

ИспанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Пресс-служба сборной Испании объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Начо Фернандес («Реал» Мадрид), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Алеш Гарсия («Жирона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

«Все игроки имеют одинаковые шансы оказаться на Евро. Это должно быть ясно. Список из 29 игроков нужен, чтобы минимизировать возможные риски», — заявил главный тренер сборной Испании.

В итоговой заявке должно быть 26 футболистов. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.

Сборная Испании сыграет на Евро в группе B. Соперниками команды Луиса де ла Фуэнте станут сборные Италии, Хорватии и Албании.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

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