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19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Два игрока РПЛ попали в состав сборной Албании на Евро-2024

Главный тренер албанской сборной бразилец Силвиньо включил в расширенный состав команды 27 футболистов.

Албания
Рубин
ЛокомотивЧемпионат Европы: таблица и календарь

Пресс-служба сборной Албании объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года. В состав попали форвард «Рубина» Мирлинд Даку и защитник «Локомотива» Марио Митай.

Вратари: Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»), Симон Симони («Айнтрахт»), Томас Стракоша («Брентфорд»).

Защитники: Насер Алиджи («Волунтари»), Арлинд Аджети («ЧФР Клуж»), Иван Баллиу («Райо Вальекано»), Берат Джимсити («Аталанта»), Эльсеид Хюсай («Лаци»), Адриан Исмаджли («Эмполи»), Мараш Кумбулла («Сассуоло»), Энеа Михай («Фамаликан»), Марио Митай («Локомотив»).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер»), Кристьян Аслани («Интер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Медон Бериша («Лечче»), Клаус Гьясула («Дармштадт»), Казим Лачи («Спарта Прага»), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Юлбер Рамадани («Лечче»).

Нападающие: Джасир Асани («Кванджу»), Армандо Броя («Челси»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо Загреб»), Рей Манай («Сивасспор»), Таулант Сефери («Бани Яс»).

В итоговой заявке должно быть 26 футболистов. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.

Сборная Албании сыграет на Евро в группе B. Соперниками команды Силвиньо станут сборные Италии, Хорватии и Испании.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

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