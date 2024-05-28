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12:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Спартака» попал в итоговый состав сборной Сербии на Евро-2024

Защитник «Спартака» Срджан Бабич вошел в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024, список опубликован пресс-службой национальной команды в одной из соцсетей.

Сербия
Источник: РИА "Новости"

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордж Петрович («Челси»).

Защитники: Страхиня Павлович («РБ Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак» Москва), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филипп Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК).

Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петр Ратков («РБ Зальцбург»).

Бабич перешел в московский «Спартак» летом 2023 года из испанской «Альмерии». В минувшем сезоне центральный защитник провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил один гол.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Финальный матч состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».


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