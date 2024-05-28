Игрок «Спартака» попал в итоговый состав сборной Сербии на Евро-2024
Защитник «Спартака» Срджан Бабич вошел в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024, список опубликован пресс-службой национальной команды в одной из соцсетей.
Защитник «Спартака» Срджан Бабич вошел в окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024, список опубликован пресс-службой национальной команды в одной из соцсетей.
Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордж Петрович («Челси»).
Защитники: Страхиня Павлович («РБ Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак» Москва), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ).
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филипп Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК).
Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петр Ратков («РБ Зальцбург»).
Бабич перешел в московский «Спартак» летом 2023 года из испанской «Альмерии». В минувшем сезоне центральный защитник провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил один гол.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля. Финальный матч состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».