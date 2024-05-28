Куртуа не попал в состав сборной Бельгии на Евро-2024

Отметим, что в список игроков не попал вратарь «Реала» Тибо Куртуа, у которого конфликт с Тедеско.

«На эту тему все уже сказано. Я не хочу играть в пинг-понг. Мы сконцентрированы на игроках, которые находятся в хорошей форме», — приводит слова Тедеско L'Equipe.

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»), Томас Камински («Лутон Таун»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Тома Менье («Трабзонспор»), Ян Вертонген, Зено Дебаст (оба — «Андерлехт»), Аксель Витсель («Атлетико»), Ваут Фас («Лестер»), Максим де Кейпер («Брюгге»), Артур Теате («Ренн»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»), Орель Мангаля («Лион»), Артур Вермеерен («Атлетико»), Астер Вранкс («Вольфсбург»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Рома»), Леандро Троссард («Арсенал»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Лои Опенда («РБ Лейпциг»), Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Доди Лукебакио («Севилья»), Йохан Бакайоко (ПСВ).

Отношения Куртуа с Тедеско испортились летом 2023 года. 32-летний голкипер самовольно покинул расположение национальной команды после того, как бывший главный тренер «Спартака» после травмы Кевина Де Брейне назначил капитаном Ромелу Лукаку, а не его.