Тедеско объяснил, почему не включил Куртуа в состав на Евро-2024

28 мая был объявлен состав сборной Бельгии на чемпионат Европы по футболу 2024 года. В список игроков не попал вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Доменико Тедеско заявил, что тренерский штаб принял решение не включать вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа в окончательную заявку на чемпионат Европы из-за его физического состояния после тяжелой травмы.

«Он был честен с самого начала. Он знает свое тело лучше, чем кто-либо другой. Он только начал снова участвовать в соревнованиях, но совсем другое дело — играть каждые три-четыре дня на крупном турнире. Мы приняли во внимание последнюю информацию и считаем, что он не готов к Евро», — заявил главный тренер сборной Бельгии.

Бельгиец Тибо Куртуа восстановился от разрыва крестообразной связки и травмы мениска, из-за которых не играл практически весь сезон-2023/24, и вернул себе место в стартовом составе «Реала». В матче чемпионата Испании против «Алавеса» Куртуа совершил 10 спасений. 32-летний бельгиец стал первым вратарем «Реала» с 2008 года, который отыграл в Ла Лиге на ноль, совершив при этом 10 или более сэйвов. Последним таким вратарем был Икер Касильяс. Ожидается, что 1 июня в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе.

Летом 2023 года Тедеско заявил, что Куртуа решил покинуть расположение национальной команды во время отборочного турнира Евро, обидевшись на то, что не получил капитанскую повязку в игре с австрийцами (1:1) 17 июня. Позднее вратарь заявил, что разочарован поступком Тедеско, заявившего публично о его отъезде. По данным СМИ, в декабре Куртуа уведомил руководство «Реала», что пропустит чемпионат Европы.