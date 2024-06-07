Сборная Испании объявила окончательный состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Испании объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года. Из игроков, включенных в расширенную заявку, за бортом Евро оказались 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси, Маркос Льоренте из мадридского «Атлетико», и один из лидеров команды-сенсации минувшего сезона Ла Лиги Алеш Гарсия («Жирона»),