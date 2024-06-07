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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Испании объявила окончательный состав на Евро-2024

Главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте определился со списком из 26 игроков, которые поедут на чемпионат Европы.

ИспанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Пресс-служба сборной Испании объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года. Из игроков, включенных в расширенную заявку, за бортом Евро оказались 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси, Маркос Льоренте из мадридского «Атлетико», и один из лидеров команды-сенсации минувшего сезона Ла Лиги Алеш Гарсия («Жирона»),

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Начо Фернандес («Реал» Мадрид), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

Сборная Испании сыграет на Евро в группе B. Соперниками команды Луиса де ла Фуэнте станут сборные Италии, Хорватии и Албании.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

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