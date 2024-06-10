Даку и Митай попали в состав сборной Албании на Евро-2024
Пресс-служба сборной Албании объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.
Рубин
Локомотив
АлбанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Пресс-служба сборной Албании объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.
В итоговую заявку албанцев на турнир вошли защитник московского «Локомотива» Марио Митай и нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку.
Заявка сборной Албании на Евро-2024
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Албания сыграет на этом турнире во второй раз в истории. Их соперниками на групповом этапе будут команды Италии, Хорватии и Испании.
Сборную Албании возглавляет бразилец Силвиньо, известный в прошлом по выступлениям за «Арсенал» и «Барселону». Под руководством 50-летнего специалиста албанцы сумели выиграть отборочную группу, опередив команды Чехии и Польши.