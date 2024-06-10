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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Даку и Митай попали в состав сборной Албании на Евро-2024

Пресс-служба сборной Албании объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

Рубин
Локомотив
АлбанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

В итоговую заявку албанцев на турнир вошли защитник московского «Локомотива» Марио Митай и нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку.

Заявка сборной Албании на Евро-2024

  • Вратари: Томас Стракоша («Брентфорд»), Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»).
  • Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети («ЧФР Клуж»), Марио Митай («Локомотив»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Берат Джимсити («Аталанта»), Энеа Михай («Фамаликан»), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»).
  • Полузащитники: Казим Лячи («Спарта Прага»), Кристьян Аслани («Интер»), Юльбер Рамадани («Лечче»), Ясир Асани («Кванчжу»), Клаус Гясула («Дармштадт»), Амир Абраши («Грассхопер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Медон Бериша («Лечче»).
  • Нападающие: Армандо Броя («Фулхэм»), Рей Манай («Сивасспор»), Мирлинд Даку («Рубин»), Таульянт Сефери («Бани Яс»), Арбёр Ходжа («Динамо» Загреб).

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Албания сыграет на этом турнире во второй раз в истории. Их соперниками на групповом этапе будут команды Италии, Хорватии и Испании.

Сборную Албании возглавляет бразилец Силвиньо, известный в прошлом по выступлениям за «Арсенал» и «Барселону». Под руководством 50-летнего специалиста албанцы сумели выиграть отборочную группу, опередив команды Чехии и Польши.

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