Албания и Сербия совместно примут молодежный Евро-2027

Молодежный чемпионат Европы впервые пройдет в городах Албании и Сербии. Албания в 2025 году впервые примет финальный турнир УЕФА на уровне сборных — чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. В 2022-м в столице этой страны Тиране был сыгран первый в истории финал Лиги конференций УЕФА. Сербия, в свою очередь, принимала чемпионат Европы U17 в 2011 году, а также Евро-2016 по футзалу в Белграде.