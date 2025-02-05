Албания и Сербия совместно примут молодежный Евро-2027

Сербия и Албания станут хозяевами турнира, несмотря на напряженные отношения между странами. Ранее на матчах этих сборных неоднократно происходили конфликты, связанные с политической ситуацией.
Совместная заявка этих стран на проведение турнира была единственной, которую приняли и рассматривали в УЕФА.
Турнир с участием 16 команд будет проходить на четырех стадионах в Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан и Рогожина) и в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар). Матч открытия состоится в Сербии, а финал — в Албании.
Молодежный чемпионат Европы впервые пройдет в городах Албании и Сербии. Албания в 2025 году впервые примет финальный турнир УЕФА на уровне сборных — чемпионат Европы среди юношей до 17 лет. В 2022-м в столице этой страны Тиране был сыгран первый в истории финал Лиги конференций УЕФА. Сербия, в свою очередь, принимала чемпионат Европы U17 в 2011 году, а также Евро-2016 по футзалу в Белграде.
Чемпионат Европы среди молодежных команд 2025 года пройдет в Словакии. Действующим чемпионом Европы является молодежная сборная Англии.