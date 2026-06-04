«Допинговая история»: Ван дер Варт — о матче с Россией на Евро-2008

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2008 года против России.
В том поединке под руководством Гуса Хиддинка российская команда победила со счётом 3:1. Основное время закончилось вничью, а два решающих гола были забиты в дополнительное время.
"Посмотрите запись того матча. Казалось, что мяч летел мимо. В Базеле стояла невероятная жара, около 40 градусов, и к концу игры мы были полностью измотаны. Началось дополнительное время, а российские футболисты выглядели так, словно только вышли на поле.
Конечно, не стоило бы об этом говорить, но вся эта допинговая история в России. Мы активно прессинговали и были уверены, что сможем их дожать, однако тот же Аршавин продолжал носиться по полю так, будто матч только начался. Мы больше не справлялись", — приводит слова ван дер Варта Sportnieuws.nl.