«Допинговая история»: Ван дер Варт — о матче с Россией на Евро-2008

Конечно, не стоило бы об этом говорить, но вся эта допинговая история в России. Мы активно прессинговали и были уверены, что сможем их дожать, однако тот же Аршавин продолжал носиться по полю так, будто матч только начался. Мы больше не справлялись", — приводит слова ван дер Варта Sportnieuws.nl.