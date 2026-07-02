День в истории: 2 июля 2000 года Франция обыграла Италию в финале чемпионата Европы

Этот финал запомнился как одна из самых ярких драм в истории турнира: Италия была буквально в нескольких минутах от триумфа, но упустила титул в самый последний момент. Для Франции же победа на Евро-2000 закрепила статус одной из сильнейших сборных своего времени и дополнила титул чемпиона мира, завоеванный двумя годами ранее.