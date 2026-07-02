День в истории: 2 июля 2000 года Франция обыграла Италию в финале чемпионата Европы

Этот матч стал вершиной турнира, который проходил в Бельгии и Нидерландах, и завершился золотым голом Давида Трезеге в дополнительное время.
Французы вышли в финал в статусе чемпионов мира и были полны решимости доказать, что их поколение по праву считается великим. Итальянцы, напротив, делали ставку на организованную оборону и долгое время успешно сдерживали атаки соперника. На 55-й минуте Марко Дельвекьо открыл счет, и казалось, что «Скуадра Адзурра» уже близка к титулу.
Однако в концовке французы нашли силы для спасения матча. В компенсированное время Сильвен Вильтор сравнял счет, отправив финал в дополнительное время. А уже на 103-й минуте Давид Трезеге мощным ударом принес Франции победу и историческое золото, которое стало для команды вторым в истории чемпионатом Европы.
Этот финал запомнился как одна из самых ярких драм в истории турнира: Италия была буквально в нескольких минутах от триумфа, но упустила титул в самый последний момент. Для Франции же победа на Евро-2000 закрепила статус одной из сильнейших сборных своего времени и дополнила титул чемпиона мира, завоеванный двумя годами ранее.