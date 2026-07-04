День в истории: 4 июля 2004 года Греция сенсационно выиграла чемпионат Европы по футболу

В финале чемпионата Европы в Португалии команда Отто Рехагеля обыграла хозяев турнира со счетом 1:0 и впервые стала чемпионом континента.
До начала турнира греки не входили в число фаворитов, а их успех воспринимался как практически невозможный. Однако с первых матчей команда показала, что готова играть по своим правилам: в группе она обыграла Португалию, сыграла вничью с Испанией и уступила России, но этого хватило для выхода в плей-офф.
В четвертьфинале Греция сенсационно выбила действующих чемпионов Европы французов, а в полуфинале справилась с Чехией. Оба матча завершились со счетом 1:0, а победный гол в игре с чехами был забит на последней минуте дополнительного времени по правилу серебряного гола.
Финал с Португалией стал логичным продолжением этой невероятной истории. Единственный мяч забил Ангелос Харистеас после розыгрыша углового на 57-й минуте. После этого греки сумели выдержать давление хозяев и довели матч до победы, превратив скромную и дисциплинированную команду в чемпиона Европы.
Триумф сборной Греции до сих пор считается одной из самых ярких сенсаций в истории футбола. Команда Рехагеля доказала, что на крупных турнирах решают не только звезды, но и организация игры, дисциплина и умение использовать свой шанс.