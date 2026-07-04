День в истории: 4 июля 2004 года Греция сенсационно выиграла чемпионат Европы по футболу

До начала турнира греки не входили в число фаворитов, а их успех воспринимался как практически невозможный. Однако с первых матчей команда показала, что готова играть по своим правилам: в группе она обыграла Португалию, сыграла вничью с Испанией и уступила России, но этого хватило для выхода в плей-офф.