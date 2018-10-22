За пределами стадионов: путеводитель по городам Европы, где в октябре играют российские футбольные клубы

Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 23.10.2018, 22:00Рома-ЦСКА-
ЦСКА (23 октября)
Рим, Италия
Крайне нелегкая задача — советовать лишь несколько достопримечательностей в Вечном городе. Чтобы осмотреть только самые интересные объекты — дворцы, музеи, палаццо — нужно недели две. Однако не будем максималистами и назовем знаковые места, которые реально посетить за три-четыре дня.
Редкий турист уезжает из Рима, не поглядев своими глазами на самое символическое место столицы, Колизей. Да, два тысячелетия — это не шутка, и Колизей сегодня выглядит совсем не так, как в фильме «Гладиатор». Время превратило когда-то грандиозный стадион на 50 тысяч посадочных мест (звучит солидно и по нынешним меркам) в руины — правда, очень впечатляющие. Чтобы попасть внутрь, приготовьтесь отстоять длинную очередь в кассу. Впрочем, можно схитрить и заранее купить единый входной билет сразу на три древних объекта на Римском форуме — площади, бывшей когда-то сердцем Древнего Рима. Во времена империи жизнь здесь била ключом: горожане торговали, общались, обсуждали новости, проводили собрания. Сейчас это место напоминает зону археологических раскопок. Единый входной билет дает право прогуляться по Форуму, посетить Палатин — еще одну историческую область, где можно почувствовать себя Индианой Джонсом — и, собственно, Колизей. Кстати, в октябре он открыт с 9:00 до 18:30.
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Продолжая знакомиться с памятниками античности, загляните в Пантеон — языческий храм, посвященный всем римским богам. Зданию две тысячи лет, но сохранилось оно гораздо лучше того же Колизея. В настоящее время храм функционирует как освященная церковь Марии и Мучеников, где каждый день проводятся католические литургии. Вход бесплатный для всех желающих, посещение с 8:30 до 19:30 (в воскресенье короткий день — с 9:00 до 18:00).
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От античности — к эпохе Возрождения. Будучи в Риме, просто необходимо посетить Ватикан, который, как известно, представляет собой отдельное государство с центральным офисом Римского Папы. Определиться с приоритетами на территории Ватикана будет довольно сложно, поскольку он буквально набит музеями и дворцами, а также легендарными произведениями искусства. Если время строго ограничено, первым делом ступайте в Сикстинскую капеллу, где можно полюбоваться фресками одного из главных мастеров искусства всех времен, Микеланджело. Только не забудьте, что приходить сюда лучше утром: кассы открыты до 16:00. В первые три воскресенья месяца, кстати, вход в музеи свободный, но только с 9:00 до 12:30.
Визитная карточка Ватикана в архитектурном смысле — это Собор Святого Петра и одноименная площадь перед ним — Пьяцца Сан Пьетро. Именно здесь, как мы все хорошо знаем (отдельное спасибо кинематографу), собираются десятки тысяч последователей католицизма, чтобы воочию лицезреть свежеизбранного Папу и получить его благословение.
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Бегом по Риму — все равно что галопом сквозь века. Дух Нового времени можно ощутить на Площади Испании (Пьяцца ди Спанья) и знаменитой Испанской лестнице, где жители Рима любят назначать свидания. Это архитектурное чудо состоит из 138 ступеней причудливой формы и различной ширины. Советуем сначала подняться по лестнице до самого верха, а потом повторить путь вниз, чтобы как следует нагулять аппетит перед вечерним гастрономическим забегом.
Гуляя по центру Рима, можно встретить десятки элегантных мишленовских ресторанов, импозантных и до невозможности итальянских тратторий (местный лубок), рассчитанных на состоятельных туристов. Если не хотите спустить весь бюджет за один вечер, лучше отправиться в район Трастевере — это место, где вечерами тусуется римская молодежь и богема, выступают уличные артисты и, конечно, сосредоточены самые модные и демократичные кафе и бары.
Во Freni & Frizioni, который притаился среди домов недалеко от площади Трилусса, со среды по субботу диджей крутит сеты, а публика танцует прямо на площади перед баром. Заведение работает всю ночь и закрывается на рассвете. Бар San Calisto облюбовали представители богемы. Утром он функционирует как кофейня, а вечером превращается в шумное заведение, где публика пьет просекко по самым низким ценам в городе. Любители живой музыки и джаза наверняка оценят бар Pimm’s Good — демократичное заведение с вкусной едой, внушительной винной картой и невысоким средним чеком.
«Спартак» (25 октября)
Глазго, Шотландия
Самый крупный город Шотландии не сможет порадовать любителей средневековья большим архитектурным наследием той эпохи. Зато, если среди футбольных фанов есть поклонники живописи (мы же не мыслим стереотипами?), им Глазго как раз очень понравится. Вот главные галереи и музеи: Келвингроув (вход, кстати, бесплатный), Коллекция Баррела и Галерея современного искусства, а вообще крупных музеев в Глазго около 30. Собственно, они и являются главной фишкой этого города. Но даже если вы абсолютно равнодушны к искусству, то мимо Шотландского музея футбола пройти будет непростительно. Это крупнейшая в мире галерея, посвященная футболу — более 2500 экспонатов в 14 галереях.
Исторический центр простирается между Собором Святого Мунго — собственно, главным архитектурным памятником старины — и площадью Глазго-Кросс. Центр можно обойти пешком за пару часов. Если после этой прогулки ноги сами собой не поведут вас в ближайший паб, то стоит посмотреть хотя бы один из крупных городских парков. Например, Глазго-Грин, где чуть ли не каждый день устраиваются различные ивенты и фестивали, или Ботанические сады с интересными редкими растениями.
Во время загрузки произошла ошибка.Собор Святого Мунго
Самые пафосные заведения расположены в районе Вест-Энд, а самые богемные — вдоль парка Келвингроув, что рядом с одноименным музеем. Огромный выбор пива и шотландского виски можно найти в классическом пабе Alfredo’s, а нескончаемую винную карту — в Marchtown. Самый крутой ночной клуб города — The Garage. Шотландия славится не только элем и виски, но и джином. Чтобы попробовать все сорта этого душистого напитка, отправляйтесь в Gin71 Glasgow, а чтобы еще и отведать настоящего континентального стейка — в Steak and Gin.
«Краснодар» (25 октября)
Льеж, Бельгия
Один из самых крупных городов Бельгии, Льеж, стоит признать честно, сильно уступает тому же Брюсселю. В архитектурном плане смотреть там почти не на что, кроме резиденции князей XI века, вокзала Льеж-Гийемен, созданного именитым архитектором Сантьяго Калатравой, и нескольких старинных церквей. В художественном — безусловно, заслуживает внимания Музей археологии и искусства Маасланда. Еще одна хорошая новость: в конце октября в Льеже в самом разгаре будет масштабная ежегодная ярмарка, где можно будет прикупить забавных и самобытных сувениров, отведать горячих бельгийских вафель, шоколада и сыра, а также выпить чего-нибудь горячительного — например, знаменитого сидра.
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Вдоволь нагулявшись по ярмарке, стоит пойти погреться в классический бельгийский паб Taverne Saint Paul: старинная деревянная резная мебель, приглушенный свет, собственная пивоварня и огромный выбор кранов — сюда стекаются любители пива и шотов со всего города. На туристических сайтах можно найти много положительных отзывов и о Taverne d'Avroy — заведении с традиционной бельгийской кухней, а также внушительными порциями стейков и картофеля фри, большим выбором пива и вина по умеренным ценам. Гастропаб La Centrale des Viandes славится огромным выбором мясных закусок, лучшей в городе говядиной и блюдами из нее, а также тем, что ближе к полуночи он превращается из едальни в музыкальный бар с разудалыми танцами.
Скачать карты всех городов, работающие даже в режиме офлайн, можно в приложении MAPS.ME.