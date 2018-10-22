За пределами стадионов: путеводитель по городам Европы, где в октябре играют российские футбольные клубы

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 23.10.2018, 22:00 Рома - ЦСКА -

ЦСКА (23 октября)

Рим, Италия

Крайне нелегкая задача — советовать лишь несколько достопримечательностей в Вечном городе. Чтобы осмотреть только самые интересные объекты — дворцы, музеи, палаццо — нужно недели две. Однако не будем максималистами и назовем знаковые места, которые реально посетить за три-четыре дня.

Редкий турист уезжает из Рима, не поглядев своими глазами на самое символическое место столицы, Колизей. Да, два тысячелетия — это не шутка, и Колизей сегодня выглядит совсем не так, как в фильме «Гладиатор». Время превратило когда-то грандиозный стадион на 50 тысяч посадочных мест (звучит солидно и по нынешним меркам) в руины — правда, очень впечатляющие. Чтобы попасть внутрь, приготовьтесь отстоять длинную очередь в кассу. Впрочем, можно схитрить и заранее купить единый входной билет сразу на три древних объекта на Римском форуме — площади, бывшей когда-то сердцем Древнего Рима. Во времена империи жизнь здесь била ключом: горожане торговали, общались, обсуждали новости, проводили собрания. Сейчас это место напоминает зону археологических раскопок. Единый входной билет дает право прогуляться по Форуму, посетить Палатин — еще одну историческую область, где можно почувствовать себя Индианой Джонсом — и, собственно, Колизей. Кстати, в октябре он открыт с 9:00 до 18:30.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bn01edXFbc8/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bn01edXFbc8/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bn01edXFbc8/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от turismoroma (@turismoromaweb)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-17T11:28:24+00:00">17 Сен 2018 в 4:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Продолжая знакомиться с памятниками античности, загляните в Пантеон — языческий храм, посвященный всем римским богам. Зданию две тысячи лет, но сохранилось оно гораздо лучше того же Колизея. В настоящее время храм функционирует как освященная церковь Марии и Мучеников, где каждый день проводятся католические литургии. Вход бесплатный для всех желающих, посещение с 8:30 до 19:30 (в воскресенье короткий день — с 9:00 до 18:00).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bn3a8VzndFO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bn3a8VzndFO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bn3a8VzndFO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @margarita.zv</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-18T11:34:17+00:00">18 Сен 2018 в 4:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

От античности — к эпохе Возрождения. Будучи в Риме, просто необходимо посетить Ватикан, который, как известно, представляет собой отдельное государство с центральным офисом Римского Папы. Определиться с приоритетами на территории Ватикана будет довольно сложно, поскольку он буквально набит музеями и дворцами, а также легендарными произведениями искусства. Если время строго ограничено, первым делом ступайте в Сикстинскую капеллу, где можно полюбоваться фресками одного из главных мастеров искусства всех времен, Микеланджело. Только не забудьте, что приходить сюда лучше утром: кассы открыты до 16:00. В первые три воскресенья месяца, кстати, вход в музеи свободный, но только с 9:00 до 12:30.

Визитная карточка Ватикана в архитектурном смысле — это Собор Святого Петра и одноименная площадь перед ним — Пьяцца Сан Пьетро. Именно здесь, как мы все хорошо знаем (отдельное спасибо кинематографу), собираются десятки тысяч последователей католицизма, чтобы воочию лицезреть свежеизбранного Папу и получить его благословение.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoCMDYdHq-H/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoCMDYdHq-H/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoCMDYdHq-H/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анастасия (@anastasiia_yevstafieva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-22T15:55:49+00:00">22 Сен 2018 в 8:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бегом по Риму — все равно что галопом сквозь века. Дух Нового времени можно ощутить на Площади Испании (Пьяцца ди Спанья) и знаменитой Испанской лестнице, где жители Рима любят назначать свидания. Это архитектурное чудо состоит из 138 ступеней причудливой формы и различной ширины. Советуем сначала подняться по лестнице до самого верха, а потом повторить путь вниз, чтобы как следует нагулять аппетит перед вечерним гастрономическим забегом.

Гуляя по центру Рима, можно встретить десятки элегантных мишленовских ресторанов, импозантных и до невозможности итальянских тратторий (местный лубок), рассчитанных на состоятельных туристов. Если не хотите спустить весь бюджет за один вечер, лучше отправиться в район Трастевере — это место, где вечерами тусуется римская молодежь и богема, выступают уличные артисты и, конечно, сосредоточены самые модные и демократичные кафе и бары.

Во Freni & Frizioni, который притаился среди домов недалеко от площади Трилусса, со среды по субботу диджей крутит сеты, а публика танцует прямо на площади перед баром. Заведение работает всю ночь и закрывается на рассвете. Бар San Calisto облюбовали представители богемы. Утром он функционирует как кофейня, а вечером превращается в шумное заведение, где публика пьет просекко по самым низким ценам в городе. Любители живой музыки и джаза наверняка оценят бар Pimm’s Good — демократичное заведение с вкусной едой, внушительной винной картой и невысоким средним чеком.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 25.10.2018, 22:00 Рейнджерс - Спартак -

«Спартак» (25 октября)

Глазго, Шотландия

Самый крупный город Шотландии не сможет порадовать любителей средневековья большим архитектурным наследием той эпохи. Зато, если среди футбольных фанов есть поклонники живописи (мы же не мыслим стереотипами?), им Глазго как раз очень понравится. Вот главные галереи и музеи: Келвингроув (вход, кстати, бесплатный), Коллекция Баррела и Галерея современного искусства, а вообще крупных музеев в Глазго около 30. Собственно, они и являются главной фишкой этого города. Но даже если вы абсолютно равнодушны к искусству, то мимо Шотландского музея футбола пройти будет непростительно. Это крупнейшая в мире галерея, посвященная футболу — более 2500 экспонатов в 14 галереях.

Исторический центр простирается между Собором Святого Мунго — собственно, главным архитектурным памятником старины — и площадью Глазго-Кросс. Центр можно обойти пешком за пару часов. Если после этой прогулки ноги сами собой не поведут вас в ближайший паб, то стоит посмотреть хотя бы один из крупных городских парков. Например, Глазго-Грин, где чуть ли не каждый день устраиваются различные ивенты и фестивали, или Ботанические сады с интересными редкими растениями.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BksnB8VFAEm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BksnB8VFAEm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BksnB8VFAEm/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от David Harry (@generalissimodaggett)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-01T17:14:04+00:00">1 Июл 2018 в 10:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Собор Святого Мунго

Самые пафосные заведения расположены в районе Вест-Энд, а самые богемные — вдоль парка Келвингроув, что рядом с одноименным музеем. Огромный выбор пива и шотландского виски можно найти в классическом пабе Alfredo’s, а нескончаемую винную карту — в Marchtown. Самый крутой ночной клуб города — The Garage. Шотландия славится не только элем и виски, но и джином. Чтобы попробовать все сорта этого душистого напитка, отправляйтесь в Gin71 Glasgow, а чтобы еще и отведать настоящего континентального стейка — в Steak and Gin.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 25.10.2018, 22:00 Стандард Л - Краснодар -

«Краснодар» (25 октября)

Льеж, Бельгия

Один из самых крупных городов Бельгии, Льеж, стоит признать честно, сильно уступает тому же Брюсселю. В архитектурном плане смотреть там почти не на что, кроме резиденции князей XI века, вокзала Льеж-Гийемен, созданного именитым архитектором Сантьяго Калатравой, и нескольких старинных церквей. В художественном — безусловно, заслуживает внимания Музей археологии и искусства Маасланда. Еще одна хорошая новость: в конце октября в Льеже в самом разгаре будет масштабная ежегодная ярмарка, где можно будет прикупить забавных и самобытных сувениров, отведать горячих бельгийских вафель, шоколада и сыра, а также выпить чего-нибудь горячительного — например, знаменитого сидра.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnzW31WF8BW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnzW31WF8BW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnzW31WF8BW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от yolandaspolsky (@yolandaspolsky)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-16T21:41:45+00:00">16 Сен 2018 в 2:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вдоволь нагулявшись по ярмарке, стоит пойти погреться в классический бельгийский паб Taverne Saint Paul: старинная деревянная резная мебель, приглушенный свет, собственная пивоварня и огромный выбор кранов — сюда стекаются любители пива и шотов со всего города. На туристических сайтах можно найти много положительных отзывов и о Taverne d'Avroy — заведении с традиционной бельгийской кухней, а также внушительными порциями стейков и картофеля фри, большим выбором пива и вина по умеренным ценам. Гастропаб La Centrale des Viandes славится огромным выбором мясных закусок, лучшей в городе говядиной и блюдами из нее, а также тем, что ближе к полуночи он превращается из едальни в музыкальный бар с разудалыми танцами.