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15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Около 400 фанатов «ПСЖ» подрались с ультрас «Црвены Звезды» и полицией

После матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Црвена Звезда» (6:1) возникли беспорядки.

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Источник: AFP 2018

Группы французских фанатов несколько раз подрались с сербами. Болельщикам «Црвены Звезды» было запрещено посещать этот матч на стадионе, поэтому они собрались рядом с ним.

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Также фанаты «ПСЖ» числом до 400 человек оказали сопротивление полиции, применяя файеры и другие средства.

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Андрей Санталов

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