Около 400 фанатов «ПСЖ» подрались с ультрас «Црвены Звезды» и полицией
После матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Црвена Звезда» (6:1) возникли беспорядки.
После матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Црвена Звезда» (6:1) возникли беспорядки.
Группы французских фанатов несколько раз подрались с сербами. Болельщикам «Црвены Звезды» было запрещено посещать этот матч на стадионе, поэтому они собрались рядом с ним.
Также фанаты «ПСЖ» числом до 400 человек оказали сопротивление полиции, применяя файеры и другие средства.
Андрей Санталов