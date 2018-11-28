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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Стоять у экрана и нажимать на кнопки приятнее, чем быть тренером». Моуринью ответил на критику Линекера

Новый конфликт для Жозе.

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Источник: Reuters

После матча «Манчестер Юнайтед» с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов ведущий обзора Лиги чемпионов на BT Sport Гари Линекер покритиковал главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью.

Португалец эмоционально отреагировал на промах Маркус Рэшфорда, который не забил, выйдя один на один с вратарем. Моуринью обреченно махнул рукой, на что Линекер заметил, что его бы разозлила такая реакция тренера.

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«Приглашаю других посидеть на тренерской скамейке. Уверен, им, наверное, приятнее проводить отпуска на Барбадосе, а затем подходить к экрану и нажимать там на кнопки. Считаю, что один тренер никогда не будет критиковать другого за эмоциональную реакцию.

Мы забиваем мало голов. Это касается не Маркуса, а всей команды. Маркус хорошо убегает от защитников, и я никогда не виню игрока за упущенные моменты. Но я что, не могу показать, что я огорчен?» — заявил Моуринью.

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Андрей Санталов

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