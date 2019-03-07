Погба ворвался в эфир, чтобы поздравить Рэшфорда и Лукаку
Необычное
Необычное
Поль Погба
После сенсационной победы (3:1) два героя матча Ромелу Лукаку (дубль) и Маркус Рэшфорд (решающий гол с пенальти) давали
Дисквалификация Погба составила один матч, так что в ¼ финала ЛЧ он сможет сыграть. Соперник «МЮ» станет известен после жеребьевки 15 марта.
«Постарался сохранять спокойствие. Мы тренируем пенальти каждый день, и я хотел пробить. Самое тяжелое — пауза перед ударом. Но ради таких моментов мы и живем. Все было против нас, но мы привыкли выживать в трудных ситуациях и снова доказали это», — сказал Рэшфорд.
Андрей Санталов