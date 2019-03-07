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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба ворвался в эфир, чтобы поздравить Рэшфорда и Лукаку

Необычное флэш-интервью.

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Поль Погба все-таки не зря прилетел в Париж на ответный матч С «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» пропускал игру из-за удаления в первой встрече, поэтому смотрел, как борются одноклубники с трибуны «Парк де Пренс».

После сенсационной победы (3:1) два героя матча Ромелу Лукаку (дубль) и Маркус Рэшфорд (решающий гол с пенальти) давали флэш-интервью телекомпании BT Sport, и тут в эфир ворвался Погба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дисквалификация Погба составила один матч, так что в ¼ финала ЛЧ он сможет сыграть. Соперник «МЮ» станет известен после жеребьевки 15 марта.

«Постарался сохранять спокойствие. Мы тренируем пенальти каждый день, и я хотел пробить. Самое тяжелое — пауза перед ударом. Но ради таких моментов мы и живем. Все было против нас, но мы привыкли выживать в трудных ситуациях и снова доказали это», — сказал Рэшфорд.

Андрей Санталов

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