Болельщик «Тоттенхэма» разозлился после 2:7 от «Баварии» и записал рэп (видео)

Рэпер Миши, болеющий за «Тоттенхэм», записал песню после недавних поражений команды — 2:7 от «Баварии» в Лиге чемпионов и 0:3 от «Брайтона» в чемпионате Англии. В тексте музыкант обратился к «шпорам», раскритиковав их за игру и трансферную политику. «Потратили миллиард фунтов, чтобы получить такую пощечину дома — 2:7. 10 голов за 4 дня. Вау. Йоу. Они спрашивают, все ли в порядке с моей командой, но нас разгромили в двух матчах. Думал, мы победим «Баварию» или хотя бы сыграем вничью, потому что это домашний матч. А все, что я увидел со стадиона — как Гнабри забивает гол за голом.

Я уже и не помню, когда мы в последний раз выигрывали трофей — наверное, мне было лет 12. В прошлом сезоне мы были в финале, а теперь опять все плохо. Не можем обыграть даже такую маленькую команду, как «Брайтон», еще Льорис сломал руку.



Мне нравится критиковать свою команду, но тренер должен уйти. «Тоттенхэм» сейчас даже не в топ-4. Гендиректор клуба должен поговорить с болельщиками, мы уже не можем это терпеть. Мы потратили миллиард фунтов на стадион, а теперь не можем даже выиграть", — спел Миши.



Андрей Санталов