Бэйл снова уехал досрочно с матча «Реала» (видео)

Вингер «Реала» Гарет Бэйл был замечен в машине, покидающим «Сантьяго Бернабеу» во время матча с «Леганесом» (5:0). Валлиец травмирован и не был внесен в заявку на игру, но по правилам «Мадрида» все футболисты должны оставаться на стадионе до конца матчей. За нарушение этого правила игроков ждет штраф.

Информацию об отъезде Бэйла со стадиона подтвердил и главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.



«Я говорил с ним в раздевалке. Если он покинул стадион раньше, то у него было на это разрешение», — сообщил Зидан.



Уехав на 82-й минуте матча со стадиона, Бэйл пропустил 5-й гол своей команды, который забил Лука Йович.



Валлиец уже несколько раз или приезжал на стадион позже начала матча, или покидал его до окончания игры.



«Реал» после 10 туров занимает второе место в примере, отставая от «Барселоны» на одно очко.



Андрей Санталов