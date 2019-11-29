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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроку «Ромы» рассекли голову монетой с трибуны (фото)

Дело было в Турции.

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Источник: Reuters

В матче Лиги Европы Между «Истанбулом» и «Ромой» случился неприятный инцидент. Полузащитнику римлян Лоренцо Пеллегрини рассекли голову монетой, брошенной с трибуны, где находились турецкие болельщики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный судья ненадолго остановил встречу, пока итальянцу оказывали помощь. Вскоре Пеллегрини заменили, «Рома» в этот момент уже комфортно вела 3:0. Лоренцо в этом матче отдал две голевые передачи.

В этом сезоне 23-летний Пеллегрини также сделал 5 передач в 7 матчах серии А.

В Лиге Европы «Рома» с 8 очками занимает второе место в своей группе и еще не обеспечила себе выход в плей-офф.

Андрей Санталов

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Истанбул Башакшехир
0:3
Первый тайм: 0:3
Рома
Футбол, Лига Европы, Группа J28.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Basaksehir Fatih Terim Stadium
Главные тренеры
Окан БурукПаулу Фонсека
Голы
Жордан Верету30′
Джастин Клайверт(Лоренцо Пеллегрини)41′
Эдин Джеко(Лоренцо Пеллегрини)45+1′
Составы команд
34Мерт Гюнок
13Пау Лопес
3Гаэль Клиши
6Крис Смоллинг
26Понк
18Давиде Сантон
5Мехмет Топал
29′
23Джанлука Манчини
7Эдин Вишча
21Жордан Верету
17Ирфан Кахведжи
22Николо Дзаньоло
44Азубуйке Окечукву
42Амаду Диавара
27Энцо Кривелли
99Джастин Клайверт
6Александр Епуряну
45′
11Александр Коларов
35′53′
70Робсон да Соуза Робинью
37Леонардо Спинаццола
37Мартин Шкртел
51′
7Лоренцо Пеллегрини
71′
41Беркай Озджан
77Генрих Мхитарян
9Фредрик Гульбраннсен
16′
9Эдин Джеко
71′
23Азиз Бехич
17Дженгиз Юндер
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)15
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
11Фолы11
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяОвидиу Алин Хацеган(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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