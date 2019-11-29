Игроку «Ромы» рассекли голову монетой с трибуны (фото)

В матче Лиги Европы Между «Истанбулом» и «Ромой» случился неприятный инцидент. Полузащитнику римлян Лоренцо Пеллегрини рассекли голову монетой, брошенной с трибуны, где находились турецкие болельщики.

Главный судья ненадолго остановил встречу, пока итальянцу оказывали помощь. Вскоре Пеллегрини заменили, «Рома» в этот момент уже комфортно вела 3:0. Лоренцо в этом матче отдал две голевые передачи.