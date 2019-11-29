Игроку «Ромы» рассекли голову монетой с трибуны (фото)
Дело было в Турции.
Дело было в Турции.
В матче Лиги Европы Между «Истанбулом» и «Ромой» случился неприятный инцидент. Полузащитнику римлян Лоренцо Пеллегрини рассекли голову монетой, брошенной с трибуны, где находились турецкие болельщики.
Главный судья ненадолго остановил встречу, пока итальянцу оказывали помощь. Вскоре Пеллегрини заменили, «Рома» в этот момент уже комфортно вела 3:0. Лоренцо в этом матче отдал две голевые передачи.
В этом сезоне 23-летний Пеллегрини также сделал 5 передач в 7 матчах серии А.
В Лиге Европы «Рома» с 8 очками занимает второе место в своей группе и еще не обеспечила себе выход в
Андрей Санталов
|Окан Бурук
|Паулу Фонсека
|Жордан Верету
|30′
|Джастин Клайверт(Лоренцо Пеллегрини)
|41′
|Эдин Джеко(Лоренцо Пеллегрини)
|45+1′
|34
|Мерт Гюнок
|13
|Пау Лопес
|3
|Гаэль Клиши
|6
|Крис Смоллинг
|26
|Понк
|18
|Давиде Сантон
|5
|Мехмет Топал
29′
|23
|Джанлука Манчини
|7
|Эдин Вишча
|21
|Жордан Верету
|17
|Ирфан Кахведжи
|22
|Николо Дзаньоло
|44
|Азубуйке Окечукву
|42
|Амаду Диавара
|27
|Энцо Кривелли
|99
|Джастин Клайверт
|6
|Александр Епуряну
45′
|11
|Александр Коларов
35′53′
|70
|Робсон да Соуза Робинью
|37
|Леонардо Спинаццола
|37
|Мартин Шкртел
51′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
71′
|41
|Беркай Озджан
|77
|Генрих Мхитарян
|9
|Фредрик Гульбраннсен
16′
|9
|Эдин Джеко
71′
|23
|Азиз Бехич
|17
|Дженгиз Юндер
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган(Румыния)